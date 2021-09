3. Liga, Gruppe 1 Erstmals drei Punkte für Hägendorf bei Sieg gegen Flumenthal Im vierten Spiel ist es endlich soweit: Hägendorf hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Flumenthal gewinnt die Mannschaft am Mittwoch auswärts 3:0. 09.09.2021, 00.18 Uhr

(chm)

Noah Kurmann traf in der 24. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Hägendorf. Sandro Schalt sorgte in der 63. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Hägendorf. Das letzte Tor der Partie erzielte Remo Schulthess, der in der 86. Minute die Führung für Hägendorf auf 3:0 ausbaute.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle verbessert sich Hägendorf von Rang 11 auf 9. Das Team hat vier Punkte. Hägendorf hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf geht es zuhause gegen FC Oensingen (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (11. September) statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Flumenthal rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Für Flumenthal war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Flumenthal verlor zudem erstmals zuhause.

Für Flumenthal geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kestenholz (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 14. September statt (20.15 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: SC Flumenthal - FC Hägendorf 0:3 (0:1) - Sportplatz Kressmatt, Flumenthal – Tore: 24. Noah Kurmann 0:1. 63. Sandro Schalt 0:2. 86. Remo Schulthess 0:3. – Flumenthal: Colin Henzi, Marlon Bachl, Veton Avduli, David Huber, Timo Grossenbacher, Elia Forster, Mike Rüede, Samuel Bosshardt, Ibrahim Hosain A Teyari, Nico Maritz, Daniel Gergely. – Hägendorf: Timo Christ, Nico Dallapiazza, Miro Bürgin, Dominik Schalt, Davide Lipari, Lars Zimmermann, Sandro Schalt, Dominik Bitterli, Driton Hasani, Dion Syla, Noah Kurmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Dulliken - FC Egerkingen 6:0, FC Oensingen - FC Welschenrohr 0:3, SC Flumenthal - FC Hägendorf 0:3, FC Wangen a/A - FC Kestenholz 3:0, FC Wangen b.O. - FC Däniken-Gretzenbach 3:3, FC Riedholz - FC Winznau 6:0

Tabelle: 1. FC Dulliken 4 Spiele/12 Punkte (13:2). 2. FC Welschenrohr 4/10 (14:5), 3. FC Riedholz 4/9 (18:6), 4. FC Wangen a/A 4/7 (13:7), 5. FC Kestenholz 4/6 (4:6), 6. FC Oensingen 4/6 (9:11), 7. FC Däniken-Gretzenbach 4/5 (7:10), 8. FC Wangen b.O. 4/5 (10:10), 9. FC Hägendorf 4/4 (10:11), 10. SC Flumenthal 4/3 (6:11), 11. FC Winznau 4/1 (4:13), 12. FC Egerkingen 4/0 (5:21).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 09.09.2021 00:14 Uhr.