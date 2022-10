3. Liga, Gruppe 1 Erstmals drei Punkte für Flumenthal bei Sieg gegen Iliria Erster Saisonsieg für Flumenthal nach neun Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag auswärts beim 4:1 gegen Iliria zum ersten Mal drei Punkte geholt. 09.10.2022, 16.39 Uhr

(chm)

Flumenthal ging in der 47. Spielminute durch Til Nordmann in Führung, ehe Iliria in der 55. Minute (Bleron Dakaj) der Ausgleich gelang. In der 61. Minute gelang Christof Schönenberger der Führungstreffer zum 2:1 für Flumenthal.

Flumenthal baute die Führung in der 71. Minute (Veton Avduli) weiter aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Nico Maritz, der in der 92. Minute die Führung für Flumenthal auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mete Karabulut von Iliria erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Flumenthal eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.3 pro Spiel. Das bedeutet, dass Flumenthal die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 9 mit durchschnittlich 2.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Iliria kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 25 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 10).

Flumenthal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Flumenthal hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Flumenthal zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team GS Italgrenchen. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Iliria verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Iliria ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Iliria ging unentschieden aus.

Iliria trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Grenchen 15 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 16. Oktober statt (14.00 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Telegramm: FC Iliria - SC Flumenthal 1:4 (0:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 47. Til Nordmann 0:1. 55. Bleron Dakaj 1:1. 61. Christof Schönenberger 1:2. 71. Veton Avduli 1:3. 92. Nico Maritz 1:4. – Iliria: Leotrim Saliji, Mentor Spaqi, Fitim Racipi, Mete Karabulut, Gjems Frrokaj, Shkumbim Qallakaj, Edison Dakaj, Besar Dakaj, Ilir Gashi, Bleron Dakaj, Mead Demiri. – Flumenthal: Colin Henzi, Cédric Stampfli, Veton Avduli, Marlon Bachl, David Huber, Yanick Rippstein, Til Nordmann, Christof Schönenberger, Nicolas Müller, Timo Grossenbacher, Nico Maritz. – Verwarnungen: 70. Mete Karabulut.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

