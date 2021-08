4. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg im zweiten Spiel für Mümliswil gegen Türkischer SC Im zweiten Spiel der neuen Saison gewinnt Mümliswil auswärts gegen Türkischer SC 3:1. 30.08.2021, 07.09 Uhr

(chm)

Lars Probst eröffnete in der 50. Minute das Skore, als er für Mümliswil das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Türkischer SC traf Kaan Akin in der 58. Minute. Ryan Disler traf in der 67. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Mümliswil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 87. Minute, als Lars Probst für Mümliswil auf 3:1 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Mümliswil erhielten Cédric Gisler (72.) und Ryan Disler (78.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Türkischer SC erhielt: Kaan Akin (75.)

Mümliswil steht mit drei Punkten auf Rang 6. Mümliswil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wiedlisbach. Das Spiel findet am 4. September statt (19.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Türkischer SC steht mit null Punkten auf Rang 12. Für Türkischer SC geht es auf fremdem Terrain gegen FC Post Solothurn weiter. Diese Begegnung findet am Freitag (3. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn b - FC Mümliswil 1:3 (0:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 50. Lars Probst 0:1. 58. Kaan Akin 1:1. 67. Ryan Disler 1:2. 87. Lars Probst 1:3. – Türkischer SC: Altaj Zulfi, Metin Berberoglu, Murat Akyüz, Kaan Dikbas, Yunus Özkaynak, Ahmet Can Korkut, Bedir Polat, Ünal Dagci, Ensar Ciftci, Kaan Akin, Mücahit Arslan. – Mümliswil: Daniel Lisser, Patrick Wehrli, Tobias Hafner, Tobias Glatzfelder, Mirco Allemann, Ryan Disler, Dominik Nussbaumer, Cédric Gisler, Sebastian Gisler, Lars Probst, Dominik Dubach. – Verwarnungen: 72. Cédric Gisler, 75. Kaan Akin, 78. Ryan Disler.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Attiswil - HSV Halten 6:1, Türkischer SC Solothurn b - FC Mümliswil 1:3

Tabelle: 1. FC Attiswil 2 Spiele/6 Punkte (16:2). 2. FC Luterbach 2/6 (6:3), 3. FC Klus-Balsthal 2/4 (2:1), 4. FC Welschenrohr 1/3 (2:0), 5. FC Post Solothurn 1/3 (3:1), 6. FC Mümliswil 2/3 (3:3), 7. HSV Halten 2/3 (7:8), 8. FC Subingen 2/1 (3:7), 9. FC Zuchwil 2/1 (4:13), 10. FC Riedholz 2/1 (4:6), 11. FC Wiedlisbach 2/0 (1:4), 12. Türkischer SC Solothurn b 2/0 (3:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2021 07:06 Uhr.