3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg im zweiten Spiel für Kestenholz gegen Riedholz – Joël Meier mit Siegtor Kestenholz siegt auswärts 2:1 gegen Riedholz im zweiten Spiel der Saison. 29.08.2021, 12.35 Uhr

Der Siegtreffer für Kestenholz gelang Joël Meier in der 77. Minute. In der 35. Minute hatte Rafael Ingold Kestenholz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Riedholz fiel in der 74. Minute durch Mika Emch.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Kestenholz liegt nach Spiel 2 mit drei Punkten auf Rang 6. Kestenholz trifft im nächsten Spiel daheim auf das stark gestartete Team FC Wangen b.O. Das Spiel findet am 4. September statt (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Riedholz steht mit drei Punkten auf Rang 7. Riedholz spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Däniken-Gretzenbach. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Riedholz - FC Kestenholz 1:2 (0:1) - Sportplatz Wyler, Riedholz – Tore: 35. Rafael Ingold 0:1. 74. Mika Emch 1:1. 77. Joël Meier 1:2. – Riedholz: Livio Bruschi, Tim Ilgenstein, Lukas Schönenberger, Mika Emch, Luc Henzi, Silas Gunziger, Fabian Feier, Marco Bruni, Fabian Grütter, Manuel Reber, Alex Steffen. – Kestenholz: Oliver Kaufmann, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Rafael Ingold, Fabian Von Arx, Simon Meier, Nik Gerber, Philipp Häfeli, Mike Uebelhart, Tim Gerber, Sacha Kissling, Lukas Hauri. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Flumenthal - FC Egerkingen 6:1, FC Riedholz - FC Kestenholz 1:2, FC Oensingen - FC Dulliken 1:3, FC Wangen b.O. - FC Hägendorf 3:2

Tabelle: 1. FC Dulliken 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Wangen b.O. 2/4 (6:5), 3. FC Wangen a/A 1/3 (5:1), 4. FC Däniken-Gretzenbach 1/3 (1:0), 5. SC Flumenthal 2/3 (6:3), 6. FC Kestenholz 2/3 (2:2), 7. FC Riedholz 2/3 (6:4), 8. FC Oensingen 2/3 (5:5), 9. FC Welschenrohr 1/1 (3:3), 10. FC Winznau 1/0 (2:4), 11. FC Egerkingen 2/0 (2:11), 12. FC Hägendorf 2/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 12:32 Uhr.