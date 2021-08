4. Liga, Gruppe 3 Erster Sieg im zweiten Spiel für Fulenbach gegen Olten – Roman Weber entscheidet Spiel Fulenbach behielt im Spiel gegen Olten am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1. 29.08.2021, 19.14 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Fulenbach gelang Roman Weber in der 78. Minute. In der 28. Minute hatte Kevin Keiser Fulenbach in Führung gebracht. Der Ausgleich für Olten fiel in der 73. Minute durch Maik Stephan Firus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lino Meyer von Olten erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Fulenbach mit drei Punkten auf dem sechsten Rang. Fulenbach trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf das stark gestartete Team FC Uskana Olten. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Olten steht mit null Punkten auf Rang 9. Für Olten geht es auswärts gegen FC Oensingen weiter. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Olten - SC Fulenbach 1:2 (0:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 28. Kevin Keiser 0:1. 73. Maik Stephan Firus (Penalty) 1:1.78. Roman Weber 1:2. – Olten: Johan Gass, Hasibullah Naseri, Lino Meyer, Robin Witschi, Micha Steiner, Kjartan Teerlynck, Tatenda Brian Madziba, Yilmaz Gültekin, Robin Spring, Maik Stephan Firus, Jone Dutra Viana. – Fulenbach: Jan Monbaron, Yannick Von Arx, Elias Sidler, Nicolo Müller, Luca Albuquerque Sampaio, Matteo Barrer, Kevin Keiser, Sandro Albuquerque Sampaio, Mike Zosso, Roman Weber, Michèle Böni. – Verwarnungen: 76. Lino Meyer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Uskana Olten - FC Hägendorf 4:2, SV Alpha - FC Dulliken 2:1, FC Fortuna Olten - FC Kappel 6:1, FC Olten - SC Fulenbach 1:2

Tabelle: 1. FC Härkingen 2 Spiele/6 Punkte (8:3). 2. FC Uskana Olten 2/6 (8:4), 3. FC Fortuna Olten 2/6 (9:3), 4. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 5. FC Hägendorf 2/3 (9:5), 6. SC Fulenbach 2/3 (5:5), 7. FC Oensingen 2/3 (6:4), 8. SV Alpha 2/3 (4:4), 9. FC Olten 2/0 (2:9), 10. FC Kestenholz 2/0 (3:8), 11. FC Kappel 2/0 (2:10), 12. FC Dulliken 2/0 (3:6).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 19:11 Uhr.