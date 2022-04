Frauen 2. Liga Erster Sieg für Solothurn Frauen nach vier Niederlagen Erfolgserlebnis für Solothurn Frauen: Nach vier Niederlagen in Serie siegt das Team am Dienstag zuhause gegen Entfelden 0:1. 06.04.2022, 02.14 Uhr

(chm)

Doch von vorne: In der 3. Minute traf Miriam Stampfli für Solothurn zum 0:0-Ausgleich. Zum Ausgleich für Solothurn traf Joelle Schläfli in der 8. Minute. Das Tor von Jasmin Maurer in der 15. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Entfelden. Joelle Schläfli erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Solothurn. In der 60. Minute gelang Janina Kaiser der Führungstreffer zum 1:0 für Solothurn. Janina Kaiser war auch gleich für die 1:0-Führung (65. Minute) für Solothurn verantwortlich.

Entfelden führte das Spiel mit 50 Minuten insgesamt länger an als das Siegerteam Solothurn Frauen, das lediglich 25 vorne lag. 15 Minuten stand das Spiel unentschieden.}

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Solothurn Frauen gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 13 Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Solothurn Frauen die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 11 mit durchschnittlich 4.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Entfelden kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 55 Gegentore in 13 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.2 Toren pro Match (Rang 10).

Keine Änderung in der Tabelle für Solothurn Frauen: Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 10. Solothurn Frauen hat bisher zweimal gewonnen und elfmal verloren.

Solothurn Frauen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC New Stars Basel 1934 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (10. April) (13.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es daheim gegen FC Villmergen 1 (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Samstag (9. April) statt (20.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Telegramm: FC Solothurn Frauen - FC Entfelden 5:1 (0:1) - Heidenegg, Derendingen – Tore: 3. Miriam Stampfli 0:0. 8. Joelle Schläfli 0:0. 15. Jasmin Maurer 0:1. 43. Joelle Schläfli 0:1. 60. Janina Kaiser 0:1. 65. Janina Kaiser 0:1. – Solothurn Frauen: Dana Scherrer, Gina Bellabarba, Lumnije Kadriu, Miriam Stampfli, Anja Bachmann, Aline Vifian, Valeriana Sadriu, Julia Nyffeler, Janina Kaiser, Joelle Schläfli, Nadia Nyffeler. – Entfelden: Roberta De Rinaldis, Jasmin Maurer, Murielle Clerc, Marisa Tengler, Andrina Federspiel, Nadja Wyss, Leonita Laci, Julia Müller, Fabienne Lüscher, Vivienne Dörfler, Manola Häfeli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.04.2022 01:06 Uhr.