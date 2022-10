3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Rüttenen nach sechs Niederlagen – Siegtreffer in 84. Minute Bettlach lag gegen Rüttenen deutlich vorne, nämlich 3:1 (32. Minute) - und verlor dennoch. Rüttenen feiert einen 4:3-Heimsieg. 20.10.2022, 23.39 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Dominic Talos in der 4. Minute. Er traf für Rüttenen zum 1:0. In der 8. Minute traf Fabian Frick für Bettlach zum 1:1-Ausgleich. In der 20. Minute war es an Mitja Haring, Bettlach 2:1 in Führung zu bringen.

Pascal Maritz sorgte in der 32. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bettlach. Simon Nobs sorgte in der 50. Minute für Rüttenen für den Anschlusstreffer zum 2:3. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 78, als Alexander Stegemann für Rüttenen erfolgreich war. In der 84. Minute schoss Dominic Müller Rüttenen mittels Elfmeter in Führung (4:3).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Rüttenen für Christopher Hasler (55.), Enea von Arx (64.) und Nico Gunzinger (94.). Bei Bettlach erhielten Fabian Frick (56.), Eric Kohler (87.) und Daniel Wisard (88.) eine gelbe Karte.

Dass Rüttenen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.4 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Rüttenen die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Bettlach ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 2.7 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Rüttenen. Zehn Punkte bedeuten Rang 8. Rüttenen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rüttenen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Blustavia an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Galmis, Rüttenen).

Mit der Niederlage rückt Bettlach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sieben Punkten neu Platz 11. Bettlach hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Wangen a/A kriegt es Bettlach als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 30. Oktober (14.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Telegramm: FC Rüttenen - FC Bettlach 4:3 (1:3) - Galmis, Rüttenen – Tore: 4. Dominic Talos 1:0. 8. Fabian Frick 1:1. 20. Mitja Haring 1:2. 32. Pascal Maritz 1:3. 50. Simon Nobs 2:3. 78. Alexander Stegemann 3:3. 84. Dominic Müller (Penalty) 4:3. – Rüttenen: Jan Lüthy, Nico Gunzinger, Moritz Felber, Sven Fluri, Lois Arnsberg, Simon Nobs, Kevin Guggisberg, Dominic Talos, Dominic Müller, Jeremias Emch, Enea von Arx. – Bettlach: Pascal Biedert, Luca Supper, Joel Marugg, Matthias Messerli, Manuel Ketels, Mitja Haring, Timo Winistörfer, Marco Fabbro, Fabian Frick, Eric Kohler, Pascal Maritz. – Verwarnungen: 55. Christopher Hasler, 56. Fabian Frick, 64. Enea von Arx, 87. Eric Kohler, 88. Daniel Wisard, 94. Nico Gunzinger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

