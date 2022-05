3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Oensingen nach fünf Niederlagen – Elvedin Bogucanin mit drei Toren Nach fünf Niederlagen in Folge hat Oensingen am Sonntag gegen Däniken-Gretzenbach einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:1. 01.05.2022, 17.38 Uhr

Das Skore eröffnete Elvedin Bogucanin in der 14. Minute. Er traf für Oensingen zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Oensingen stellte Rinor Beqiri in Minute 52 her. Elvedin Bogucanin baute in der 62. Minute die Führung für Oensingen weiter aus (3:0).

Oensingen baute in der 80. Minute die Führung für Oensingen weiter aus: Torschütze war erneut Elvedin Bogucanin. In der 88. Minute sorgte Nico Paulin noch für Resultatkosmetik für Däniken-Gretzenbach. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Oensingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.1 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Oensingen die zehntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 11 mit durchschnittlich 3.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Oensingen: neun Punkte bedeuten Rang 11. Oensingen hat bisher dreimal gewonnen und 13mal verloren.

Oensingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Riedholz an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (17.00 Uhr, Sportplatz Wyler, Riedholz).

Für Däniken-Gretzenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 9. Däniken-Gretzenbach hat bisher zweimal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Däniken-Gretzenbach spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Dulliken (Platz 6). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (17.30 Uhr, Bühlhalle, Däniken).

Telegramm: FC Oensingen - FC Däniken-Gretzenbach 4:1 (1:0) - Bechburg, Oensingen – Tore: 14. Elvedin Bogucanin 1:0. 52. Rinor Beqiri 2:0. 62. Elvedin Bogucanin 3:0. 80. Elvedin Bogucanin 4:0. 88. Nico Paulin 4:1. – Oensingen: Jannis Fankhauser, Alexander Wagner, Elvir Kolic, Rinor Beqiri, Emir Avdulovic, Flamur Berisha, Jonas Heller, Livio Studer, Ahmet Mumdzic, Simon Saner, Elvedin Bogucanin. – Däniken-Gretzenbach: Kevin Schmid, Sven Friker, David Guldimann, Benjamin Strebel, Kevin Grütter, Nico Paulin, Oliver Studer, Efe Kaan Celik, Leandro Joos, Marco Confalonieri, Finn Maier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

