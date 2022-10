3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Niederbipp nach drei Niederlagen Sieg für Niederbipp nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Klus-Balsthal gewinnt Niederbipp am Sonntag zuhause 3:2. 23.10.2022, 19.58 Uhr

Den Auftakt machte Drago Gavran, der in der 63. Minute für Niederbipp zum 1:0 traf. Niederbipp baute die Führung in der 65. Minute (Ferhat Capan) weiter aus (2:0). Risto Petrovic sorgte in der 69. Minute für Klus-Balsthal für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Niederbipp baute die Führung in der 87. Minute (Christian Rössler) weiter aus (3:1). In der Schlussphase kam Klus-Balsthal noch auf 2:3 heran. Denis Kostadinovic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Marco Scherrer (38.), Elvir Kolic (66.) und Noah Bruttel (85.). Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Misin Shala (46.) und Niroj Poopalasingam (83.).

Die Tabellensituation bleibt für Niederbipp unverändert. Das Team liegt mit 15 Punkten auf Rang 7. Niederbipp hat bisher fünfmal gewonnen und sechsmal verloren.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Fortuna Olten (Platz 12). Die Partie findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Klus-Balsthal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Klus-Balsthal hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Klus-Balsthal geht es auswärts gegen FC Oensingen (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Niederbipp - FC Klus-Balsthal 3:2 (0:0) - Niederfeld, Niederbipp – Tore: 63. Drago Gavran 1:0. 65. Ferhat Capan 2:0. 69. Risto Petrovic 2:1. 87. Christian Rössler 3:1. 92. Denis Kostadinovic 3:2. – Niederbipp: Benjamin Trösch, Laurin Zimmerli, Cedric Mägli, Damir Lulic, Tiago André Novo Ferreira, Misin Shala, Niroj Poopalasingam, Joao Carlos Pereira Alves, Drago Gavran, Ferhat Capan, Christian Rössler. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Andri Affolter, Noah Bruttel, Mostapha El Ouahmani, Luca Kamber, Benjamin Räuftlin, Marco Scherrer, Kosta Milosevic, Ender Kaya, Simon Saner, Denis Kostadinovic. – Verwarnungen: 38. Marco Scherrer, 46. Misin Shala, 66. Elvir Kolic, 83. Niroj Poopalasingam, 85. Noah Bruttel.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 19:55 Uhr.

