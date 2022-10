Frauen 2. Liga Erster Sieg für Entfelden nach fünf Niederlagen – Drei Treffer für Manola Häfeli Sieg für Entfelden nach fünf Niederlagen in Folge. Gegen Therwil gewinnt Entfelden am Mittwoch zuhause 4:1. 27.10.2022, 00.48 Uhr

Den Auftakt machte Manola Häfeli, die in der 15. Minute für Entfelden zum 1:0 traf. Per Elfmeter glich Jeanine Roth das Spiel in der 39. Minute für Therwil wieder aus. In der 47. Minute gelang Manola Häfeli der Führungstreffer zum 2:1 für Entfelden.

Julia Müller erhöhte in der 54. Minute zur 3:1-Führung für Entfelden. Manola Häfeli schoss das 4:1 (67. Minute) für Entfelden und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.sie Traf zum dritten Mal.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Entfelden gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen elf Spielen 1.5 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Entfelden die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 10 mit durchschnittlich 3.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Entfelden nicht verändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Entfelden hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Mit dem viertplatzierten SV Sissach kriegt es Entfelden im nächsten Spiel daheim mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Samstag (29. Oktober) statt (18.00 Uhr, Bächen, Unterentfelden).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Therwil erstmals wieder.

Für Therwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Reinach (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (30. Oktober) statt (16.00 Uhr, Fiechten, Reinach).

Telegramm: FC Entfelden 1 - FC Therwil 4:1 (1:1) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 15. Manola Häfeli 1:0. 39. Jeanine Roth (Penalty) 1:1.47. Manola Häfeli 2:1. 54. Julia Müller 3:1. 67. Manola Häfeli 4:1. – Entfelden: Leonie Ludwig, Alina Oegerli, Leonita Laci, Carmen Barmettler, Jasmin Maurer, Stefanie Schwab, Denise Gloor, Julia Müller, Vivienne Dörfler, Manola Häfeli, Sophie Hofer. – Therwil: Delia Oeschger, Sarah Reinprecht, Anna von Flüe, Jeanine Roth, Rahel Käser, Fabienne Grogg, Sarah Leutwyler, Xenia Schumacher, Nathalie Straub, Lorena Altherr, Alexandra Walther. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.10.2022 00:46 Uhr.

