Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Therwil gegen Baden 1897 Baden 1897 lag gegen Therwil deutlich vorne, nämlich 2:0 (20. Minute) - und verlor dennoch. Therwil feiert einen 4:2-Auswärtssieg. 05.09.2022, 00.52 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Sabrina Kantuzer für Baden 1897. In der 13. Minute traf sie zum 1:0. Baden 1897 baute die Führung in der 20. Minute (Sheryl Hochuli) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Therwil zum 1:2 kam in der 38. Minute. Verantwortlich dafür war Andrea Frei.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 45. Minute, als Anika Locher für Therwil traf. Sarah Leupi traf in der 50. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Therwil. Das letzte Tor der Partie fiel in der 91. Minute, als Andrea Frei für Therwil auf 4:2 erhöhte.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Baden 1897 kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Therwil verbessert sich in der Tabelle von Rang 13 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Therwil hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Therwil geht es zuhause gegen SC Blustavia (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 14. September (19.45 Uhr, Känelboden, Therwil).

Baden 1897 rutscht in der Tabelle von Rang 9 auf 10. Das Team hat null Punkte. Baden 1897 hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Baden 1897 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Blustavia (Platz 7). Diese Begegnung findet am Mittwoch (7. September) statt (20.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: Baden-Wettingen - FC Therwil 2:4 (2:2) - Stadion ESP, Baden – Tore: 13. Sabrina Kantuzer 1:0. 20. Sheryl Hochuli 2:0. 38. Andrea Frei 2:1. 45. Anika Locher 2:2. 50. Sarah Leupi 2:3. 91. Andrea Frei 2:4. – Baden 1897: Veronica Fernandez, Natalie Spuler, Zara Aschwanden, Angelica Corbat, Chiara Krebs, Nadja Häfeli, Julia Liechti, Sheryl Hochuli, Noemi Merz, Daniela De Sousa Ribeiro, Sabrina Kantuzer. – Therwil: Sira Schwarz, Sarah Reinprecht, Sarah Leutwyler, Anna von Flüe, Andrea Frei, Rahel Käser, Anika Locher, Sarah Leupi, Amélie Bütikofer, Nina Schnell, Isabelle Aebi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

