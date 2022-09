Frauen 2. Liga Erster Saisonsieg für Reinach gegen Härkingen – Drei Treffer für Irene Di Pietro Im siebten Spiel ist es endlich soweit: Reinach hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Härkingen gewinnt die Mannschaft am Sonntag auswärts 8:5. 26.09.2022, 11.26 Uhr

(chm)

Härkingen erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Amy Kuhn ging das Team in der 29. Minute in Führung. Reinach glich in der 34. Minute durch Melanie Frei aus.

Danach drehte Reinach auf. Das Team schoss ab der 36. Minute noch sieben weitere Tore, während Härkingen noch vier Treffer gelangen (zum 2:3 (46. Minute), 3:5 (64. Minute), 4:8 (84. Minute) und 5:8 (89. Minute)). Der Endstand lautete 8:5.

Matchwinner für Reinach war Irene Di Pietro, die gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützinnen für Reinach waren: Melanie Frei (2 Treffer), Isabel Wenger (2 Treffer) und Sophie Mc Carvil (1 Treffe.) für Härkingen waren mehrmals erfolgreich. Sie alle trafen zweimal. Getroffen hat zudem Amy Kuhn (1 Tore).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Reinach erhielten Anna Gerecke (33.) und Flurina Caviezel (59.) eine gelbe Karte. Keine einzige Karte erhielt Härkingen.

Zahlreiche Gegentore sind für Härkingen ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 53 Tore in sechs Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 8.8 Toren pro Spiel (Rang 13).

Das Schlusslicht hat Reinach dank den drei Punkten abgeben können: drei Punkte bedeuten Rang 11. Das ist ein Sprung um zwei Plätze. Der erste Sieg der Saison für Reinach folgt nach sechs Niederlagen und null Unentschieden.

Mit dem viertplatzierten FC Mutschellen kriegt es Reinach im nächsten Spiel in einem Heimspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 9. Oktober statt (14.30 Uhr, Fiechten, Reinach).

In der Tabelle wirkt sich die Niederlage für Härkingen so aus, dass das Team neu auf dem letzten Platz liegt. Das Team hat nach sechs Spielen null Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Härkingen hat bisher nur verloren, nämlich sechsmal.

Mit dem viertplatzierten FC Mutschellen kriegt es Härkingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Burkertsmatt, Widen).

Telegramm: Gäu Selection - FC Reinach 5:8 (1:3) - Allmend, Wolfwil – Tore: 29. Amy Kuhn 1:0. 34. Melanie Frei 1:1. 36. Sophie Mc Carvil 1:2. 43. Isabel Wenger 1:3. 46. Deborah Rothen 2:3. 47. Irene Di Pietro 2:4. 63. Melanie Frei (Penalty) 2:5.64. Nadin Enderlin 3:5. 72. Irene Di Pietro 3:6. 75. Isabel Wenger 3:7. 78. Irene Di Pietro 3:8. 84. Deborah Rothen 4:8. 89. Nadin Enderlin 5:8. – Härkingen: Melissa Ruf, Flavia Baumgartner, Jana Geier, Cindy Gfeller, Katja Nützi, Nadin Enderlin, Michelle Oegerli, Alisha Friedl, Lia Widmer, Deborah Rothen, Amy Kuhn. – Reinach: Vanessa Trüssel, Alexandra Meyer, Anna Gerecke, Fiona Handschin, Selina Gysin, Flurina Caviezel, Larissa Wasmer, Valeria Sacco, Isabel Wenger, Sophie Mc Carvil, Melanie Frei. – Verwarnungen: 33. Anna Gerecke, 59. Flurina Caviezel.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

