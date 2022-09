4. Liga, Gruppe 3 Erster Saisonsieg für Niederbipp gegen Olten – Silvan Kubierske trifft zum Sieg Erster Saisonsieg für Niederbipp nach sieben Spielen: Die Mannschaft hat am Sonntag auswärts beim 2:1 gegen Olten zum ersten Mal drei Punkte geholt. 26.09.2022, 13.37 Uhr

(chm)

Niederbipp geriet zunächst in Rückstand, als Dominik Bonfanti in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Olten gelang. In der 30. Minute glich Niederbipp jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützen waren Egzon Shala und Silvan Kubierske.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederbipp für Dimitri Born (28.) und Philipp Bösiger (63.). Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Luca Stefanutti (71.).

Mit dem Sieg rückt Niederbipp um einen Platz nach vorne. Mit vier Punkten liegt das Team auf Rang 9. Der erste Sieg der Saison für Niederbipp folgt nach drei Niederlagen und einem Unentschieden.

Niederbipp spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen US Oltenese (Platz 7). Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Uskana Olten kriegt es Olten als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Niederbipp 1:2 (1:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 3. Dominik Bonfanti 1:0. 30. Egzon Shala 1:1. 78. Silvan Kubierske 1:2. – Olten: Argjend Morina, Albin Blatter, Micha Steiner, Lino Meyer, Abdul Chocor, Luca Stefanutti, Marko Simeunovic, Saimir Ibraimi, Semir Ibrahimovic, Dominik Bonfanti, Hans Thalathara. – Niederbipp: Philipp Bösiger, Sergio Bruno Da Costa Oliveira, Elias Meyer, Mariano Schneeberger, Dario Brunner, Dimitri Born, Egzon Shala, Sven Kessler, Ivan Blatancic, Shkelqim Lushaj, Silvan Kubierske. – Verwarnungen: 28. Dimitri Born, 63. Philipp Bösiger, 71. Luca Stefanutti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 13:33 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.