2. Liga Erster Saisonsieg für Hägendorf gegen Fulenbach Hägendorf hat am Donnerstag zuhause Fulenbach besiegt und hat damit im siebten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 2:0. 23.09.2022

(chm)

In der 37. Minute schoss Claude Keller Hägendorf mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (95. Minute) erhöhte sodann Blerim Hasani noch zum Endresultat von 2:0

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Fulenbach für Jonas Wyss (79.) und Luca Spielmann (94.). Für Hägendorf gab es keine Karte.

Hägendorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Hägendorf hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Hägendorf geht es auf fremdem Terrain gegen FC Gerlafingen (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Fulenbach verharrt nach der Niederlage auf dem 13. Und damit letzten Platz. Fulenbach hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Fünf Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Fulenbach daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Härkingen. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (10.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Hägendorf - SC Fulenbach 2:0 (1:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 37. Claude Keller (Penalty) 1:0.95. Blerim Hasani 2:0. – Hägendorf: Nick Furrer, Livio Furrer, Miro Bürgin, Claude Keller, Jan Zimmerli, Driton Hasani, Inor Kura, Dominik Schalt, Blerim Hasani, Benjamin Huber, Dominik Willimann. – Fulenbach: André Grob, Sven Hürzeler, Florian Fischer, Nico Ferrari, Jonas Ruf, Flavio Premori, Yanick Boss, Jonas Wyss, Sandro Albuquerque Sampaio, Sascha Füeg, Yves Ehrenbolger. – Verwarnungen: 79. Jonas Wyss, 94. Luca Spielmann.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.09.2022 23:57 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.