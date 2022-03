3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Wangen a.A. gegen Welschenrohr Wangen a.A. reiht Sieg an Sieg: Gegen Welschenrohr hat das Team am Samstag bereits den fünften Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 20.03.2022, 20.45 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Claudio Stampfli, der in der 42. Minute für Welschenrohr zum 1:0 traf. Gleichstand stellte Fabian Pfister durch seinen Treffer für Wangen a.A. in der 54. Minute her. Agon Musiqi erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Wangen a.A. In der 83. Minute baute der gleiche Agon Musiqi die Führung für Wangen a.A. weiter aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Welschenrohr für Michael Uebelhart (74.) und Marco Gribi (89.). Wangen a.A. blieb ohne Karte.

Die Offensive von Wangen a.A. hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.2 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Wangen a.A. rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 4. Für Wangen a.A. ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen a.A. daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Hägendorf. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Staadfeld, Wangen a.Aare).

Für Welschenrohr hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Welschenrohr war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Welschenrohr geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Flumenthal (Platz 11) weiter. Das Spiel findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3 (1:0) - Mühlacker, Welschenrohr – Tore: 42. Claudio Stampfli 1:0. 54. Fabian Pfister 1:1. 65. Agon Musiqi 1:2. 83. Agon Musiqi 1:3. – Welschenrohr: Ivo Teutschmann, Marco Gribi, Michael Uebelhart, Yannick Antenen, Patrick Eggenschwiler, Kevin Widmer, Claudio Stampfli, Lars Altermatt, Elias Mägli, Philippe Wehrli, Marco Hug. – Wangen a.A.: Mike Hiller, Girolamo Caruso, Jan Allemann, Andreas Trösch, Yves Wälti, Felix Barrer, Sandro Rikli, Fabian Pfister, Raphael Stalder, Florian Haas, Redur Ibrahim. – Verwarnungen: 74. Michael Uebelhart, 89. Marco Gribi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Hägendorf - FC Wangen b.O. 9:0, FC Däniken-Gretzenbach - FC Winznau 3:4, FC Kestenholz - FC Riedholz 1:3, FC Welschenrohr - FC Wangen a/A 1:3, FC Dulliken - FC Oensingen 4:1

Tabelle: 1. FC Riedholz 14 Spiele/25 Punkte (40:17). 2. FC Kestenholz 14/25 (23:14), 3. FC Hägendorf 14/25 (42:18), 4. FC Wangen a/A 13/23 (42:16), 5. FC Dulliken 14/22 (17:13), 6. FC Wangen b.O. 14/21 (39:35), 7. FC Welschenrohr 14/18 (26:21), 8. FC Däniken-Gretzenbach 14/9 (22:28), 9. FC Winznau 14/7 (17:37), 10. FC Oensingen 14/6 (12:56), 11. SC Flumenthal 13/5 (14:39), 12. FC Egerkingen [[t.gp]]/0 (0:0).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 21:42 Uhr.