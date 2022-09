2. Liga Erneuter Sieg für Olten gegen Wangen b.O. Wangen b.O. lag gegen Olten deutlich vorne, nämlich 2:0 (20. Minute) - und verlor dennoch. Olten feiert einen 5:2-Heimsieg. 26.09.2022, 11.20 Uhr

(chm)

Durch Tore von Leutrim Dalipi (11.) und Albatrit Morinaj (20.) ging Wangen b.O. bis in die 20. Minute mit 2:0 in Führung. Der Zwei-Tore-Vorsprung genügte aber nicht.

Dann begann die Zeit von Olten: Dank dem Treffer von Kennedy Joao (30.) reduzierte sich der Rückstand für Olten auf ein Tor (1:2).

Durch Penalty kam es in der 35. Minute zum Ausgleich für Olten. Sandro Iandiorio verwandelte erfolgreich. In der 51. Minute gelang Giovanni Gerardi der Führungstreffer zum 3:2 für Olten. Olten baute die Führung in der 70. Minute (Sandro Iandiorio) weiter aus (4:2). Das letzte Tor der Partie erzielte Hazir Zenuni, der in der 78. Minute die Führung für Olten auf 5:2 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wangen b.O. sah Hamdi Nedzipi (68.) die rote Karte. Gelb erhielt Hamdi Nedzipi (60.). Eine Verwarnung gab es für Olten, nämlich für Edmilson Dionato Fernandes (90.).

Die Offensive von Olten ist die beste der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach sechs Spielen, in denen die Offensive 17 Tore erzielte.

Die Abwehr von Wangen b.O. kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 23 Gegentore in sieben Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.3 Toren pro Match (Rang 13).

Olten machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 5. Olten hat bisher viermal gewonnen und zweimal verloren.

Für Olten geht es auswärts gegen FC Iliria (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Wangen b.O. hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 10. Für Wangen b.O. war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Wangen b.O. in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Subingen. Zu diesem Spiel kommt es am 2. Oktober (14.00 Uhr, Chrüzmatt, Wangen bei Olten).

Telegramm: FC Olten - FC Wangen b.O. 5:2 (2:2) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 11. Leutrim Dalipi 0:1. 20. Albatrit Morinaj 0:2. 30. Kennedy Joao 1:2. 35. Sandro Iandiorio (Penalty) 2:2.51. Giovanni Gerardi 3:2. 70. Sandro Iandiorio 4:2. 78. Hazir Zenuni 5:2. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Igor Cataldo, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Aziz Kukavica, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Enrico Peier, Hazir Zenuni. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Jan Trösch, Sokol Berisha, Hamdi Nedzipi, Noël Röhl, Eduard Lekaj, Adis Mesic, Nebojsa Markovic, Miroslav Markovic, Albatrit Morinaj, Leutrim Dalipi. – Verwarnungen: 60. Hamdi Nedzipi, 90. Edmilson Dionato Fernandes – Ausschluss: 68. Hamdi Nedzipi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 00:27 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.