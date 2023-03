4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Luterbach gegen Gerlafingen – Jan Schläfli mit Last-Minute-Treffer Luterbach setzt seine Siegesserie auch gegen Gerlafingen fort. Das 4:3 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 19.03.2023, 19.07 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Benjamin Flury, der in der 7. Minute für Luterbach zum 1:0 traf. In der 23. Minute schoss Nicola Egli Luterbach mittels Elfmeter zur 2:0-Führung. In der 33. Minute verwandelte Jetlir Bytyqi erfolgreich einen Elfmeter und brachte Gerlafingen so auf 1:2 heran.

Luterbach baute die Führung in der 49. Minute (Mehmet Basaran) weiter aus (3:1). Der Anschlusstreffer für Gerlafingen zum 2:3 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Dario Schneider. Spetim Asani glich in der 56. Minute für Gerlafingen aus. Es hiess 3:3. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute traf Jan Schläfli zum 4:3-Siegestreffer für Luterbach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Gerlafingen sah Feriz Miftari (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jan Kindler (9.), Feriz Miftari (64.) und Giuseppe Solimena (86.). Bei Luterbach erhielten Patrik Furrer (32.) und Benjamin Flury (69.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Luterbach hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 4 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Gerlafingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 69 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 5.8 Toren pro Match (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Luterbach: Das Team liegt mit 28 Punkten auf Rang 3. Für Luterbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Luterbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von SC Derendingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Nach der Niederlage büsst Gerlafingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 9. Gerlafingen hat bisher dreimal gewonnen und neunmal verloren.

Gerlafingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Lommiswil (Platz 7). Diese Begegnung findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Kirchacker, Gerlafingen).

Telegramm: FC Luterbach - FC Gerlafingen 4:3 (2:1) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 7. Benjamin Flury 1:0. 23. Nicola Egli (Penalty) 2:0.33. Jetlir Bytyqi (Penalty) 2:1.49. Mehmet Basaran 3:1. 55. Dario Schneider 3:2. 56. Spetim Asani 3:3. 92. Jan Schläfli 4:3. – Luterbach: Patrik Furrer, Kimon Ziegler, Christian Cadosch, Jan Schläfli, Simon Hirsbrunner, Yanik Blanco, Benjamin Flury, Jan Oezkan, Martin Stankovic, Mehmet Basaran, Samuel Iseli. – Gerlafingen: Spetim Asani, Stefan Csako, Carlo Ieva, Feriz Miftari, Dario Schneider, Chris Kabeya, Deniz Gönder, Blerton Azizi, Giuseppe Solimena, Aleksandar Stankovic, Nicolas Isch. – Verwarnungen: 9. Jan Kindler, 32. Patrik Furrer, 64. Feriz Miftari, 69. Benjamin Flury, 86. Giuseppe Solimena – Ausschluss: 94. Feriz Miftari.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.03.2023 20:04 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.