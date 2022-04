4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Härkingen gegen Kestenholz Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Kestenholz fort. Das 2:0 zuhause am Mittwoch bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 20.04.2022, 23.43 Uhr

(chm)

Sascha Studer erzielte in der 43. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Härkingen. In der 79. Minute traf Sascha Studer bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Härkingen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kestenholz für Adrian Wiemann (66.) und Florian Iseli (90.). Keine einzige Karte erhielt Härkingen.

In der Gruppe ist Härkingen in der Defensive wie auch in der Offensive Spitze. Das Team schiesst am meisten Tore und kassiert die wenigsten. Die total 61 Tore in 15 Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.1 Toren pro Match.

Unverändert liegt Härkingen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 15 Spielen bei 37 Punkten. Für Härkingen ist es der sechste Sieg in Serie.

Für Härkingen geht es auswärts gegen FC Uskana Olten (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Sonntag (24. April) statt (17.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 9. Kestenholz hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Kestenholz geht es auswärts gegen FC Wolfwil (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am Samstag (23. April) statt (17.30 Uhr, Allmend, Wolfwil).

Telegramm: FC Härkingen - FC Kestenholz 2:0 (1:0) - Aesch, Härkingen – Tore: 43. Sascha Studer 1:0. 79. Sascha Studer 2:0. – Härkingen: Daniel Krupop, Lukas Kempf, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Adrian Schöpfer, Nick Graber, Reto Gutschier, Pascal Krüger, Sascha Studer, Yves Liechti. – Kestenholz: Christian Fernandez, Manuel Bürgi, Florian Iseli, Adrian Wiemann, Nick Bader, Jan Gerber, Luis Filipe Da Silva Do Aido, Jan Wolf, Joël Meier, Sacha Kissling, Angelo Costantini. – Verwarnungen: 66. Adrian Wiemann, 90. Florian Iseli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.04.2022 23:40 Uhr.