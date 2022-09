2. Liga Erneuter Sieg für Härkingen gegen Iliria Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Iliria fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 04.09.2022, 18.41 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Joël Rietschin, der in der 26. Minute für Härkingen zum 1:0 traf. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 44, als Oliver Andrijasevic für Iliria erfolgreich war. Yanick Oumaray schoss Härkingen in der 47. Minute zur 2:1-Führung.

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Härkingen stellte Joël Rietschin in Minute 75 her. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Chris Rauber in der 85. Minute, als er für Härkingen zum 4:1 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yanick Oumaray von Härkingen erhielt in der 79. Minute die gelbe Karte.

In der Defensive hat Härkingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 13 erzielten Toren Rang 1.

Dank dem Sieg führt Härkingen neu die Tabelle an. Nach fünf Spielen hat das Team zwölf Punkte. Das Team rückt damit um zwei Plätze vor. Für Härkingen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Härkingen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Bellach. Das Spiel findet am 10. September statt (17.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Für Iliria hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 5. Iliria hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Lommiswil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 11. September statt (15.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Härkingen - FC Iliria 4:1 (2:1) - Aesch, Härkingen – Tore: 26. Joël Rietschin 1:0. 44. Oliver Andrijasevic 1:1. 47. Yanick Oumaray 2:1. 75. Joël Rietschin 3:1. 85. Chris Rauber 4:1. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Andrej Stuparanovic, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Silvan Oeggerli. – Iliria: Nicola Trittibach, Leon Pervorfi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Fabrizio Laus, Riad Agushi, Egzon Mustafi, Oliver Andrijasevic, Egzon Ajeti. – Verwarnungen: 79. Yanick Oumaray.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 18:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.