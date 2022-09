4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Hägendorf gegen Olten – Rayan Peev mit Siegtor Hägendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Olten fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 11.09.2022, 21.18 Uhr

(chm)

Zunächst musste Hägendorf einen Rückstand hinnehmen: In der 30. Minute traf Luca Stefanutti für Olten zum 1:0. Hägendorf drehte aber das Spiel innerhalb von zehn Minuten. Aron Müller schoss in der 43. Minute den Ausgleich, in der 53. Minute erzielte Rayan Peev den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Saimir Ibraimi von Olten erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Hägendorf den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 1.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Offensive 9 Tore erzielte.

Hägendorf verbessert sich in der Tabelle von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Hägendorf feiert mit dem Sieg gegen Olten bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat einmal zuhause und zweimal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Hägendorf auf fremdem Terrain gegen das erstplatzierte Team SV Alpha zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Unverändert liegt Olten auf Rang 11. Das Team hat null Punkte. Olten muss bereits die vierte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Olten zuhause und zweimal auswärts.

Für Olten geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Kestenholz (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Olten - FC Hägendorf 1:2 (1:1) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 30. Luca Stefanutti 1:0. 43. Aron Müller 1:1. 53. Rayan Peev 1:2. – Olten: Felix Denzler, Albin Blatter, Robin Witschi, Veli Özbek, Gian Leuenberger, Nando Frank, Hans Thalathara, Mirco Theus, Luca Stefanutti, Ali El Fouani, Saimir Ibraimi. – Hägendorf: Roger Bruder, Gabriell Maka, Philipp Erni, Ismail Hasani, Yannick Zimmermann, Aron Müller, Bas De Graaf, Hrvoje Vrljic, Ivan Krivic, Onur Karaca, Rayan Peev. – Verwarnungen: 77. Saimir Ibraimi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 21:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.