3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Croatia gegen Leuzigen Croatia reiht Sieg an Sieg: Gegen Leuzigen hat das Team am Mittwoch bereits den dritten Sieg in Folge( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 4:2 08.09.2022, 21.32 Uhr

(chm)

Matej Matkovic eröffnete in der 38. Minute das Skore, als er für Croatia das 1:0 markierte. Croatia baute die Führung in der 40. Minute (Ivan Stjepanovic) weiter aus (2:0). Die 41. Minute brachte für Leuzigen den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Marco Rosario Renda.

Gleichstand stellte Luca Dasen durch seinen Treffer für Leuzigen in der 73. Minute her. Das Tor von Marco Maric in der 78. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Croatia. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Matej Matkovic in der 86. Minute. Er traf zum 4:2 für Croatia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Croatia erhielten Jure Princip (80.) und Zvonimir Ponjavic (89.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Leuzigen, Marco Rosario Renda (75.) kassierte sie.

In seiner Gruppe hat Croatia den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Croatia von Rang 3 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Croatia hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Croatia in einem Auswärtsspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Blustavia zum Spitzenduell an. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

In der Tabelle verliert Leuzigen Plätze und zwar von Rang 5 auf 8. Das Team hat sechs Punkte. Leuzigen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Leuzigen geht es daheim gegen FC Riedholz (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (17.30 Uhr, Kreuzacker, Leuzigen).

Telegramm: HNK Croatia - FC Leuzigen 4:2 (2:1) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 38. Matej Matkovic 1:0. 40. Ivan Stjepanovic 2:0. 41. Marco Rosario Renda 2:1. 73. Luca Dasen 2:2. 78. Marco Maric 3:2. 86. Matej Matkovic 4:2. – Croatia: Alan Do Nascimento Santana, Dario Knezovic, Ivan Simic, Jure Princip, Matej Matkovic, Ivan Stjepanovic, Zvonimir Ponjavic, Josip Aracic, Marko Matkovic, Marco Maric, Marinko Zizak. – Leuzigen: Sandro Fleuti, Alessio Schwab, Luca Dasen, Julian D Angelo, NIcolas Affolter, Joel Hahn, Timo Rätz, Marco Rosario Renda, Adrian Schluep, Marco Stäheli, Benjamin Luder. – Verwarnungen: 75. Marco Rosario Renda, 80. Jure Princip, 89. Zvonimir Ponjavic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

