3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Blustavia gegen Attiswil Blustavia reiht Sieg an Sieg: Gegen Attiswil hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 27.03.2023, 15.19 Uhr

Blustavia ging in der 7. Minute 1:0 in Führung, als Nedim Nezirovic ins eigene Tor traf. Levin Acikgöz erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Blustavia. In der 73. Minute gelang Attiswil (Mike Richard) der Anschlusstreffer (1:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yves Galey in der 78. Minute. Er traf zum 3:1 für Blustavia.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Blustavia für Yves Galey (39.) und Philipp Falk (47.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Attiswil, Pascal Frey (85.) kassierte sie.

Die Offensive von Blustavia hat bislang häufig überzeugt: In 13 Spielen hat sie total 38 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.7 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Blustavia bleibt Leader: Das Team hat nach 14 Spielen 35 Punkte auf dem Konto. Blustavia hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Blustavia in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Bettlach. Diese Begegnung findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 7. Für Attiswil war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Attiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Attiswil geht es auswärts gegen SC Flumenthal (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Attiswil - SC Blustavia 1:3 (0:2) - Sportplatz Lindenrain, Attiswil – Tore: 7. Eigentor (Nedim Nezirovic) 0:1.40. Levin Acikgöz 0:2. 73. Mike Richard 1:2. 78. Yves Galey 1:3. – Attiswil: Adam Bartos, Pascal Walther, Pascal Frey, Nedim Nezirovic, Christoph Rüegger, Roman Wyss, Cyril Uebersax, Florian Bohner, Ricardo Jorge Da Costa Tavares, Dario Emch, Mike Richard. – Blustavia: Simon Giger, Michael Giger, Simon Bernhard, Elio Ziltener, Franco Torre, Luca Studer, Luca Grillo, Philipp Falk, Yves Galey, Ramon Spring, Levin Acikgöz. – Verwarnungen: 39. Yves Galey, 47. Philipp Falk, 85. Pascal Frey.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2023 14:50 Uhr.