4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Alpha gegen Egerkingen Alpha setzt seine Siegesserie auch gegen Egerkingen fort. Das 10:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 11.09.2022, 21.39 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Alpha über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren acht. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Überhaupt kein Tor gelang derweil Egerkingen.

Die Torschützen für Alpha waren: Sandro Dietschi (2 Treffer), Besart Biljali (2 Treffer), Almir Zekiri (2 Treffer), Marvin Schauli (1 Treffer), Maik Stephan Firus (1 Treffer) und Florian Spielmann (1 Treffer). Ein Tor für Alpha war ein Eigentor des Gegners.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Alpha spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Die Offensive belegt mit 18 erzielten Toren Rang 1.

Die Abwehr von Egerkingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 18 Gegentore in drei Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.6 Toren pro Match (Rang 11).

In der Tabelle verbessert sich Alpha von Rang 2 auf 1. Das Team hat zehn Punkte. Alpha hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Alpha spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 5). Das Spiel findet am Dienstag (13. September) statt (20.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Egerkingen rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Egerkingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Egerkingen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Däniken-Gretzenbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (13. September) (20.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: SV Alpha - FC Egerkingen 10:0 (2:0) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 12. Florian Spielmann 1:0. 30. Almir Zekiri 2:0. 62. Besart Biljali 3:0. 63. Almir Zekiri 4:0. 68. Maik Stephan Firus 5:0. 71. Besart Biljali 6:0. 80. Sandro Dietschi 7:0. 82. Sandro Dietschi 8:0. 84. Eigentor (Besnik Rudaj) 9:0.89. Marvin Schauli 10:0. – Alpha: Milan Schauli, Timon Tschanz, Melvin Zurfluh, Gianluca Iozzia, Ilber Nuhiji, Davide Cappello, Kevin Reinold, Natthawut Ngokpho, Florian Spielmann, Besart Biljali, Tobias Ackermann. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Huy Tan Le, Erich Mathys, Fabian Wyss, Blendi Duraku, Alban Rudaj, Jesse Noah von Arb, Mario Jedrinovic, Mario Catanzaro, Besnik Rudaj, Batuhan Pekel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

