3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Winznau gegen Klus-Balsthal Sieg für Winznau: Gegen Klus-Balsthal gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 3:2. 08.09.2022, 21.33 Uhr

(chm)

Klus-Balsthal ging zunächst in Führung, als Kosta Milosevic in der 12. Minute traf. Dann glich aber Jesper Noordijk (31.) für Winznau aus. Florian Markert in der 49. Minute und Luca Keller in der 68. Minute brachten Winznau sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Klus-Balsthal noch auf 2:3 heran. Denis Kostadinovic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 90. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Bei Winznau sah Gianluigi De Pascali (85.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Cédric Frei (65.) und Gianluigi De Pascali (67.). Gelbe Karten gab es bei Klus-Balsthal für Kosta Milosevic (67.) und Manoel Jaus (88.).

Winznau verbessert sich in der Tabelle von Rang 7 auf 6. Das Team hat sechs Punkte. Winznau hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren. Winznau siegte zudem erstmals auswärts.

Winznau spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Fortuna Olten (Rang 12). Das Spiel findet am Samstag (10. September) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

In der Tabelle verliert Klus-Balsthal Plätze und zwar von Rang 3 auf 5. Das Team hat sieben Punkte. Klus-Balsthal hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Klus-Balsthal tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Deitingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (18.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Telegramm: FC Winznau - FC Klus-Balsthal 3:2 (1:1) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 12. Kosta Milosevic 0:1. 31. Jesper Noordijk (Penalty) 1:1.49. Florian Markert 2:1. 68. Luca Keller 3:1. 90. Denis Kostadinovic 3:2. – Winznau: Luan Krasniqi, Mike Keller, Laurin Jäggi, Gianluigi De Pascali, Nicolas Kohler, Luca Keller, Gianluca Comiotto, Jesper Noordijk, Cédric Frei, Dominic De Chiara, Florian Markert. – Klus-Balsthal: Zoran Andric, Andri Affolter, Marco Scherrer, Risto Petrovic, Rishaban Sivaranjan, Reto Uebelhart, Benjamin Räuftlin, Kosta Milosevic, Ender Kaya, Demir Avdic, Denis Kostadinovic. – Verwarnungen: 65. Cédric Frei, 67. Gianluigi De Pascali, 67. Kosta Milosevic, 88. Manoel Jaus – Ausschluss: 85. Gianluigi De Pascali.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

