3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Wangen b.O. gegen Hägendorf Wangen b.O. siegt zuhause 3:2 gegen Hägendorf im zweiten Spiel der Saison. 29.08.2021, 12.52 Uhr

(chm)

Hägendorf ging zunächst in Führung, als Noah Kurmann in der 5. Minute traf. Dann glich aber Leutrim Dalipi (8.) für Wangen b.O. aus. Eduard Lekaj in der 53. Minute und Albin Mehmeti in der 69. Minute brachten Wangen b.O. sodann 3:1 in Führung. In der 87. Minute verwandelte Sandro Schalt erfolgreich einen Elfmeter und brachte Hägendorf so auf 2:3 heran.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Wangen b.O. kassierte vier gelbe Karten. Bei Hägendorf erhielten Miro Bürgin (69.) und Sandro Schalt (72.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Wangen b.O. mit vier Punkten auf dem zweiten Rang. Für Wangen b.O. geht es auswärts gegen FC Kestenholz weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (17.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

In der Tabelle steht Hägendorf nach dem zweiten Spiel auf Rang 12 (null Punkte). Das nächste Spiel trägt Hägendorf zuhause gegen das stark gestartete Team FC Wangen a/A aus. Diese Begegnung findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Breite, Hägendorf).

Telegramm: FC Wangen b.O. - FC Hägendorf 3:2 (1:1) - Chrüzmatt, Wangen bei Olten – Tore: 5. Noah Kurmann 0:1. 8. Leutrim Dalipi 1:1. 53. Eduard Lekaj 2:1. 69. Albin Mehmeti 3:1. 87. Sandro Schalt (Penalty) 3:2. – Wangen b.O.: Florijan Perren, Gianluca Iozzia, Sokol Berisha, Patrick Berisha, Kim Lân Ngo, Eduard Lekaj, Martin Berisha, Alan Pomrcic, Mir Mohammad Kamwar, Leutrim Dalipi, Arton Halimi. – Hägendorf: Nick Furrer, Dominik Bitterli, Miro Bürgin, Claude Keller, Nico Dallapiazza, Lukas Dätwyler, Silas Graber, Driton Hasani, Miro Blenke, Sandro Schalt, Noah Kurmann. – Verwarnungen: 69. Miro Bürgin, 72. Sandro Schalt, 80. Eduard Lekaj, 89. Martin Berisha, 89. Sokol Berisha, 90. Leutrim Dalipi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Flumenthal - FC Egerkingen 6:1, FC Riedholz - FC Kestenholz 1:2, FC Oensingen - FC Dulliken 1:3, FC Wangen b.O. - FC Hägendorf 3:2

Tabelle: 1. FC Dulliken 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Wangen b.O. 2/4 (6:5), 3. FC Wangen a/A 1/3 (5:1), 4. FC Däniken-Gretzenbach 1/3 (1:0), 5. SC Flumenthal 2/3 (6:3), 6. FC Kestenholz 2/3 (2:2), 7. FC Riedholz 2/3 (6:4), 8. FC Oensingen 2/3 (5:5), 9. FC Welschenrohr 1/1 (3:3), 10. FC Winznau 1/0 (2:4), 11. FC Egerkingen 2/0 (2:11), 12. FC Hägendorf 2/0 (4:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 12:49 Uhr.