4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Türkischer SC gegen Selzach Sieg für Türkischer SC: Gegen Selzach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 5:3. 04.09.2022, 18.10 Uhr

(chm)

Emrah Daniskan eröffnete in der 6. Minute das Skore, als er für Türkischer SC das 1:0 markierte. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 10, als Matthias Steiner für Selzach erfolgreich war. Serhat Daniskan erzielte in der 19. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Türkischer SC.

Gleichstand war in der 43. Minute hergestellt: Bruno Nellen traf für Selzach. In der 58. Minute war es an Kerem Yildiz, Türkischer SC 3:2 in Führung zu bringen. Emrah Daniskan sorgte in der 72. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Türkischer SC.

Dank dem Treffer von Luca Romano (77.) reduzierte sich der Rückstand für Selzach auf ein Tor (3:4). Das letzte Tor der Partie fiel in der 86. Minute, als Serhat Daniskan die Führung für Türkischer SC auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Türkischer SC erhielt: Oguzhan Ince (88.) eine Verwarnung gab es für Selzach, nämlich für Luca Romano (92.).

In der Tabelle verbessert sich Türkischer SC von Rang 11 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Türkischer SC folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden. Türkischer SC konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Türkischer SC spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bellach (Platz 6). Diese Begegnung findet am 10. September statt (19.30 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Selzach rutscht in der Tabelle von Rang 10 auf 11. Das Team hat null Punkte. Selzach hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Selzach trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Gerlafingen (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 10. September (17.00 Uhr, Zilweg, Selzach).

Telegramm: Türkischer SC Solothurn a - FC Selzach a 5:3 (2:2) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 6. Emrah Daniskan 1:0. 10. Matthias Steiner 1:1. 19. Serhat Daniskan 2:1. 43. Bruno Nellen 2:2. 58. Kerem Yildiz 3:2. 72. Emrah Daniskan 4:2. 77. Luca Romano 4:3. 86. Serhat Daniskan 5:3. – Türkischer SC: Murat Yüksekkaya, Hidayet Ebeoglu, Berkay Seyban, Sinan Ückilinc, Orkun Demiral, Önder Altintac, Mehmet Zeyni Erbek, Nuri Sen, Emrah Daniskan, Serhat Daniskan, Kerem Yildiz. – Selzach: Fardin Vali, Janis Kocher, Mike von Wyl, Patrick Zberg, Pascal Stalder, Matthias Steiner, Dominic Grimm, Philipp Zberg, Marco Meyer, Bruno Nellen, Enrico Iglesias. – Verwarnungen: 88. Oguzhan Ince, 92. Luca Romano.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2022 18:07 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.