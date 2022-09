2. Liga Erfolg für Subingen gegen Mümliswil Subingen behielt im Spiel gegen Mümliswil am Mittwoch zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Subingen: Peter Csima brachte seine Mannschaft in der 66. Minute 1:0 in Führung. In der 70. Minute baute Leonardo Baschung den Vorsprung für Subingen auf zwei Tore aus (2:0). Per Penalty traf Sascha Berger in der 82. Minute für Mümliswil zum Anschlusstreffer (1:.) in der 85. Minute erhöhte Peter Csima auf 3:1 für Subingen.

Bei Subingen erhielten Hasan Gedici (34.), Beni Farago (75.) und Sascha Pauli (88.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Mümliswil für Mario Simic (55.) und Rafael Disler (90.).

In der Defensive hat Subingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 6 geschossenen Toren Rang 4.

In der Tabelle verbessert sich Subingen von Rang 5 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Subingen hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Subingen auf fremdem Terrain mit FC Olten (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am Sonntag (4. September) statt (14.00 Uhr, Sportplatz Kleinholz, Olten).

In der Tabelle verbessert sich Mümliswil von Rang 9 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Mümliswil hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Mümliswil geht es daheim gegen FC Trimbach (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Brühl, Mümliswil).

Telegramm: FC Subingen - FC Mümliswil 3:1 (0:0) - Affolter, Subingen – Tore: 66. Peter Csima 1:0. 70. Leonardo Baschung 2:0. 82. Sascha Berger (Penalty) 2:1.85. Peter Csima 3:1. – Subingen: Pascal Schwaller, Beni Farago, Raphael Gasche, Hasan Gedici, Sascha Pauli, Patrick Dubach, Peter Csima, Kevin Dweezil Künzler, Leonardo Baschung, Luca Cappelli, Nikola Vodic. – Mümliswil: Björn Fluri, Cédric Gisler, Rafael Disler, Janik Disler, Marco Fluri, Mario Simic, Fabrice Ambühl, Roger Wyser, Simon Büttler, Elia Bader, Florian Arnold. – Verwarnungen: 34. Hasan Gedici, 55. Mario Simic, 75. Beni Farago, 88. Sascha Pauli, 90. Rafael Disler.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.08.2022 23:16 Uhr.