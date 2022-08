2. Liga Erfolg für Subingen gegen Härkingen im ersten Spiel Subingen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Härkingen setzt es zuhause einen 2:0-Sieg ab. 25.08.2022, 07.25 Uhr

(chm)

In der 21. Minute schoss Peter Csima Subingen mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der Schlussphase (93. Minute) erhöhte sodann Noah Gräf noch zum Endresultat von 2:0

Bei Subingen erhielten Peter Csima (10.), Dominik Feuz (39.) und Beni Farago (82.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Härkingen für Silvan Gasser (33.) und Kilian Näf (67.).

Subingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Subingen auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Lommiswil (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am Samstag (27. August) statt (11.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

In der Tabelle steht Härkingen nach dem zweiten Spiel auf Rang 5. Härkingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Trimbach (Platz 9). Das Spiel findet am Sonntag (28. August) statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Subingen - FC Härkingen 2:0 (1:0) - Affolter, Subingen – Tore: 21. Peter Csima (Penalty) 1:0.93. Noah Gräf 2:0. – Subingen: Colin Bähler, Beni Farago, Dominik Feuz, Florian Gasche, Sascha Pauli, Peter Csima, Kevin Dweezil Künzler, Luca Cappelli, Eredit Hoxhaj, Selcuk Cubuk, Noah Gräf. – Härkingen: Daniel Lisser, Kilian Näf, Mario Stecher, Thierry Wyss, Manuel Müller, Tim Büttiker, Jan Marti, Sandro Gasser, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Jan Büttiker. – Verwarnungen: 10. Peter Csima, 33. Silvan Gasser, 39. Dominik Feuz, 67. Kilian Näf, 82. Beni Farago.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.08.2022 00:24 Uhr.