3. Liga Erfolg für Oensingen gegen Winzau zum Auftakt Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Oensingen zuhause gegen Winzau 4:0. 22.08.2021, 18.35 Uhr

(chm)

Gleichstand stellte Florian Markert durch seinen Treffer für Winznau in der 14. Minute her. In der 17. Minute schoss Elvedin Bogucanin Oensingen mittels Elfmeter in Führung (1:0). Florian Markert schoss Winznau in der 22. Minute zur 0:1-Führung. In der 53. Minute baute Emir Avdulovic den Vorsprung für Oensingen auf zwei Tore aus (2:0). Oensingen erhöhte in der 87. Minute seine Führung durch Behar Bilalli weiter auf 3:0.

Simon Saner schoss das 4:0 (94. Minute) für Oensingen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Oensingen sah Dzenan Isovic (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Ahmet Mumdzic (56.), Rinor Beqiri (80.) und Eldin Dervisevic (92.). Für Winzau gab es keine Karte.

Oensingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Oensingen daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Dulliken zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Nach dem ersten Spiel steht Winzau auf dem neunten Rang. Für Winzau geht es in einem Heimspiel gegen FC Däniken-Gretzenbach weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 31. August (20.00 Uhr, Sportplatz Grien, Winznau).

Telegramm: FC Oensingen - FC Winznau 4:2 (1:0) - Bechburg, Oensingen – Tore: 14. Florian Markert 0:0. 17. Elvedin Bogucanin (Penalty) 1:0.22. Florian Markert 1:0. 53. Emir Avdulovic 2:0. 87. Behar Bilalli 3:0. 94. Simon Saner 4:0. – Oensingen: Dzenan Isovic, Sandro Brunner, Elvedin Bogucanin, Rinor Beqiri, Emrah Memisevic, Semere Weldu, Emir Avdulovic, Simon Saner, Ahmet Mumdzic, Behar Bilalli, Eldin Dervisevic. – Winzau: Nico Kaser, Mike Keller, Elias Bläsi, Nico Herrmann, Rafael Dietschi, Luca Keller, Florian Binder, Adrian Annaheim, Dominic De Chiara, Noah Wegmüller, Florian Markert. – Verwarnungen: 16. Nico Herrmann, 41. Florian Markert, 56. Ahmet Mumdzic, 80. Rinor Beqiri, 86. Tim Bachmann, 92. Eldin Dervisevic – Ausschluss: 83. Dzenan Isovic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Hägendorf - FC Riedholz 2:5, FC Welschenrohr - FC Wangen b.O. 3:3, FC Oensingen - FC Winznau 4:2, FC Dulliken - SC Flumenthal 2:0, FC Egerkingen - FC Wangen a/A 1:5

Tabelle: 1. FC Wangen a/A 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Riedholz 1/3 (5:2), 3. FC Oensingen 1/3 (4:2), 4. FC Dulliken 1/3 (2:0), 5. FC Wangen b.O. 1/1 (3:3), 6. FC Welschenrohr 1/1 (3:3), 7. FC Däniken-Gretzenbach 0/0 (0:0), 8. FC Kestenholz 0/0 (0:0), 9. FC Winznau 1/0 (2:4), 10. SC Flumenthal 1/0 (0:2), 11. FC Hägendorf 1/0 (2:5), 12. FC Egerkingen 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 18:32 Uhr.