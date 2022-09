4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Luterbach gegen Lommiswil Luterbach behielt im Spiel gegen Lommiswil am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 13.09.2022, 23.17 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Samuel Iseli, der in der 1. Minute für Luterbach zum 1:0 traf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Luterbach stellte Raphael Andres in Minute 32 her. Die 44. Minute brachte für Lommiswil den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Nico Schläppi.

In der 70. Minute schoss Samuel Iseli Luterbach mittels Elfmeter zur 3:1-Führung. Luterbach erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Simon Andres weiter auf 4:1. In der 89. Minute sorgte Lukas Rindlisbacher noch für Resultatkosmetik für Lommiswil. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lommiswil für Nico Schläppi (27.) und Adrian Pfeiffer (53.). Keine einzige Karte erhielt Luterbach.

Dass Luterbach viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen fünf Spielen hat Luterbach durchschnittlich 4.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Lommiswil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 10).

Luterbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit neun Punkten auf Rang 3. Luterbach hat bisher dreimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Luterbach auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Blustavia (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Nach der Niederlage büsst Lommiswil zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Für Lommiswil war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Lommiswil verlor zudem erstmals zuhause.

Für Lommiswil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Zuchwil (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.30 Uhr, Sportzentrum, Zuchwil).

Telegramm: FC Luterbach - FC Lommiswil 4:2 (2:1) - Schützenmatte, Luterbach – Tore: 1. Samuel Iseli 1:0. 32. Raphael Andres 2:0. 44. Nico Schläppi 2:1. 70. Samuel Iseli (Penalty) 3:1.84. Simon Andres 4:1. 89. Lukas Rindlisbacher 4:2. – Luterbach: Salih Semiz, Kimon Ziegler, Benjamin Flury, Jan Schläfli, Simon Hirsbrunner, Patrick Straub, Yanik Blanco, Deniz Kilic, Jan Oezkan, Samuel Iseli, Raphael Andres. – Lommiswil: Benjamin Schmid, Jonas Schwertfeger, Oliver Brunner, Marc Perriard, Adrian Pfeiffer, Florian Vogt, Manuel Güggi, Janick Suludere, Luca Amati, Lukas Rindlisbacher, Nico Schläppi. – Verwarnungen: 27. Nico Schläppi, 53. Adrian Pfeiffer.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.09.2022 23:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.