2. Liga Erfolg für Lommiswil gegen Bellach – Jonas Ebel als Matchwinner Bellach lag gegen Lommiswil deutlich vorne, nämlich 2:0 (41. Minute) - und verlor dennoch. Lommiswil feiert einen 3:2-Heimsieg. 26.09.2022, 11.19 Uhr

(chm)

Bellach ging bis zur 41. Minute mit zwei Toren in Führung. Das erste Tor der Partie fiel für Bellach: Finn Schranz brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Alessandro Fragale sorgte in der 41. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bellach.

Die Wende gelang Lommiswil ab der 48. Minute, als Gabor Bachmann zum 1:2 traf. Es folgte in der 49. Minute der Ausgleichstreffer durch Jonas Ebel, ehe Jonas Ebel in der 80. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total acht Karten. Lommiswil kassierte fünf gelbe Karten. Bei Bellach erhielten Rok Shkoreti (27.), Shaban Arifi (31.) und Ferat Zekiri (91.) eine gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Lommiswil zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Lommiswil. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Lommiswil hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lommiswil auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Biberist. Zu diesem Spiel kommt es am Donnerstag (29. September) (20.00 Uhr, Sportplatz Giriz, Biberist).

Nach der Niederlage büsst Bellach zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 9. Bellach hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Bellach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Mümliswil (Platz 6). Diese Begegnung findet am 2. Oktober statt (11.00 Uhr, Sportplatz Brunnmatt, Bellach).

Telegramm: FC Lommiswil - FC Bellach 3:2 (1:2) - Neufeld, Bettlach – Tore: 16. Finn Schranz 0:1. 41. Alessandro Fragale 0:2. 48. Gabor Bachmann 1:2. 49. Jonas Ebel 2:2. 80. Jonas Ebel 3:2. – Lommiswil: Samuel Miescher, Lars Herzog, Gian Fabio Schlunegger, Gabor Bachmann, Lukas Amiet, Cyrill Sonderegger, Niklas Urosevic, Andrin Zumstein, Fabio Bruni, Philipp Dornbierer, Jonas Ebel. – Bellach: Luca Palermo, Ferat Zekiri, Dives Ambrozzo, Rok Shkoreti, Shaban Arifi, Alban Xhema, Finn Schranz, Jonas Knörr, Till Schranz, Alessandro Fragale, Kevin Marthaler. – Verwarnungen: 13. Fabio Bruni, 27. Rok Shkoreti, 31. Shaban Arifi, 35. Gabor Bachmann, 42. Cyrill Sonderegger, 91. Ferat Zekiri, 91. Luca Meier, 96. Niklas Urosevic.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 19:56 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.