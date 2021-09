4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Hägendorf gegen Alpha – Später Siegtreffer Hägendorf gewinnt am Samstag zuhause gegen Alpha 2:1. 05.09.2021, 01.44 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Hägendorf gelang Hrvoje Vrljic in der 84. Minute. In der 15. Minute hatte Lon Prela Hägendorf in Führung gebracht. Der Ausgleich für Alpha fiel in der 48. Minute durch Melvin Zurfluh.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ismail Hasani von Hägendorf erhielt in der 62. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle liegt Hägendorf weiterhin auf Rang 5. Das Team hat sechs Punkte. Für Hägendorf ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Als nächstes trifft Hägendorf auf fremdem Terrain mit FC Dulliken (Rang 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 11. September statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Alpha rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Alpha hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Alpha spielt zum nächsten Mal daheim gegen SC Fulenbach (Platz 6). Die Partie findet am 12. September statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Telegramm: FC Hägendorf - SV Alpha 2:1 (1:0) - Breite, Hägendorf – Tore: 15. Lon Prela 1:0. 48. Melvin Zurfluh 1:1. 84. Hrvoje Vrljic 2:1. – Hägendorf: Timo Christ, Gabriell Maka, Ismail Hasani, Sertac Arabaci, Bas De Graaf, Silas Graber, Mario Studer, Hrvoje Vrljic, Lon Prela, Dion Syla, Philipp Flück. – Alpha: Valon Vrapca, Agron Berisha, Melvin Zurfluh, Philippe Dontenvill, Davide Cappello, Sven Lüthi, Nhat Huy Ngo, Natthawut Ngokpho, Florian Spielmann, Timon Tschanz, Kevin Reinold. – Verwarnungen: 62. Ismail Hasani.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Kappel - FC Kestenholz 1:1, FC Dulliken - FC Fortuna Olten 2:3, SC Fulenbach - FC Uskana Olten 1:1, FC Hägendorf - SV Alpha 2:1

Tabelle: 1. FC Fortuna Olten 3 Spiele/9 Punkte (12:5). 2. FC Uskana Olten 3/7 (9:5), 3. FC Härkingen 2/6 (8:3), 4. FC Wolfwil 2/6 (7:5), 5. FC Hägendorf 3/6 (11:6), 6. SC Fulenbach 3/4 (6:6), 7. FC Oensingen 2/3 (6:4), 8. SV Alpha 3/3 (5:6), 9. FC Kestenholz 3/1 (4:9), 10. FC Kappel 3/1 (3:11), 11. FC Olten 2/0 (2:9), 12. FC Dulliken 3/0 (5:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des SOFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 01:40 Uhr.