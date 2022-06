4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Alpha gegen Uskana Olten Alpha gewinnt am Sonntag zuhause gegen Uskana Olten 3:2. 13.06.2022, 14.35 Uhr

(chm)

Uskana Olten ging zunächst in Führung, als Adriatik Zenunaj in der 18. Minute traf. Dann glich aber Kevin Reinold (37.) für Alpha aus. Almir Zekiri in der 77. Minute und Almir Zekiri in der 83. Minute brachten Alpha sodann 3:1 in Führung. Per Penalty traf Florentin Deari in der 90. Minute für Uskana Olten zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Milan Schauli von Alpha erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 2.9 Toren pro Spiel ist Alpha bekannt für eine starke Offensive. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Uskana Olten ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 9).

Die Tabellensituation hat sich für Alpha nicht verändert. 44 Punkte bedeuten Rang 3. Alpha hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Alpha ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Uskana Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 31 Punkten auf Rang 6. Für Uskana Olten war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Für Uskana Olten ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SV Alpha - FC Uskana Olten 3:2 (1:1) - Sportanlage Leinfeld, Trimbach – Tore: 18. Adriatik Zenunaj 0:1. 37. Kevin Reinold 1:1. 77. Almir Zekiri 2:1. 83. Almir Zekiri 3:1. 90. Florentin Deari (Penalty) 3:2. – Alpha: Milan Schauli, Tobias Ackermann, Melvin Zurfluh, Maik Stephan Firus, Timon Tschanz, Davide Cappello, Natthawut Ngokpho, Kevin Reinold, Sven Lüthi, Philippe Dontenvill, Gabriele Cappello. – Uskana Olten: Ron Krasniqi, Fatlind Aliu, Fatlum Aliu, Zigmas Danila, Florentin Deari, Argtim Saliu, Endrit Imeri, Albert Berisha, Suhejb Mustafi, Visar Arifi, Adriatik Zenunaj. – Verwarnungen: 90. Milan Schauli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.06.2022 13:52 Uhr.