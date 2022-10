Frauen 2. Liga Erfolg für Allschwil gegen Sissach Allschwil gewinnt am Mittwoch zuhause gegen Sissach 3:1. 20.10.2022, 23.25 Uhr

Elisa Blattner eröffnete in der 10. Minute das Skore, als sie für Sissach das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Allschwil traf Nina Meyer in der 16. Minute. Das Tor von Celina Thurnheer in der 19. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Allschwil. In der 92. Minute traf Ramona Hasler ins eigene Gehäuse. Damit lag Allschwil mit zwei Toren im Vorsprung.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Allschwil erhielt: Nives Schweitzer (75.) die einzige gelbe Karte bei Sissach erhielt: Tamara Zimmermann (68.)

Die Offensive von Allschwil hat bislang häufig überzeugt: In elf Spielen hat sie total 31 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2.8 Toren pro Partie entspricht. Statistisch gesehen hat das Team die siebtbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.6 zugelassenen Toren pro Spiel.

Allschwil bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 3. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Allschwil geht es auswärts gegen FC Attiswil (Platz 6) weiter. Die Partie findet am Samstag (22. Oktober) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Sissach erstmals wieder. Sissach verlor zudem erstmals zuhause.

Für Sissach geht es daheim gegen FC Solothurn Frauen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am Samstag (22. Oktober) statt (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Allschwil - SV Sissach 3:1 (2:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 10. Elisa Blattner 0:1. 16. Nina Meyer 1:1. 19. Celina Thurnheer 2:1. 92. Eigentor (Ramona Hasler) 3:1. – Allschwil: Lisa Schär, Selina Del Sol Aballi, Nives Schweitzer, Laura Scandaglia, Janine Roth, Lara Bensegger, Tanita Mathys, Nicole Nyfeler, Nina Meyer, Celina Thurnheer, Michèle Fluri. – Sissach: Fabienne Saladin, Sara Weber, Anja Saam, Fiona Thomann, Viviana Leanza, Ramona Hasler, Elisa Blattner, Gabriela Papic, Mara Lessa, Luana Pricoli, Tamara Zimmermann. – Verwarnungen: 68. Tamara Zimmermann, 75. Nives Schweitzer.

