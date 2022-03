Frauen 2. Liga Entfelden holt sich drei Punkte gegen Sissach – Später Siegtreffer durch Manola Häfeli Entfelden gewinnt am Samstag zuhause gegen Sissach 3:2. 26.03.2022, 23.16 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Entfelden das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Manola Häfeli.

Den ersten Treffer der Partie hatte Jasmin Maurer in der 22. Minute für Entfelden geschossen. Gleichstand stellte Cristina Pieragostino durch ihren Treffer für Sissach in der 56. Minute her. In der 59. Minute war es an Denise Gloor, Entfelden 2:1 in Führung zu bringen. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 70. Minute, als Luana Pricoli für Sissach traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Zahlreiche Gegentore sind für Sissach ein relativ häufiges Phänomen. Die total 31 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match (Rang 6).

Die Tabellensituation bleibt für Entfelden unverändert. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Solothurn Frauen (Platz 10) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (18.00 Uhr, Heidenegg, Derendingen).

Für Sissach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Sissach hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Sissach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC New Stars Basel 1934 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (20.15 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Telegramm: FC Entfelden - SV Sissach 3:2 (1:0) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 22. Jasmin Maurer 1:0. 56. Cristina Pieragostino 1:1. 59. Denise Gloor 2:1. 70. Luana Pricoli 2:2. 85. Manola Häfeli 3:2. – Entfelden: Vivienne Dörfler, Anja Marty, Murielle Clerc, Marisa Tengler, Andrina Federspiel, Nadja Wyss, Denise Gloor, Julia Müller, Carmen Barmettler, Fabienne Hirt, Manola Häfeli. – Sissach: Fabienne Saladin, Vanessa Küng, Fiona Thomann, Michelle Kohler, Mara Lessa, Jamie Barth, Ramona Hasler, Fabiana Brischetto, Maria Enz, Elisa Blattner, Luana Pricoli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 22:13 Uhr.