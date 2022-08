4. Liga, Gruppe 3 Egerkingen mit drei Punkten auswärts gegen Olten Egerkingen behielt im Spiel gegen Olten am Montag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 30.08.2022, 21.56 Uhr

Das erste Tor der Partie erzielte Arlind Rudaj für Egerkingen. In der 32. Minute traf er zum 1:0. Blendi Duraku erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Egerkingen. Egerkingen erhöhte in der 41. Minute seine Führung durch Besnik Rudaj weiter auf 3:0.

Maël Berger baute in der 65. Minute die Führung für Egerkingen weiter aus (4:0). Vuk Milicevic verkürzte in der 80. Minute den Rückstand von Olten auf 1:4. In der 86. Minute sorgte Yilmaz Gültekin noch für Resultatkosmetik für Olten. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Egerkingen, nämlich für Kushtrim Rudaj (84.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Olten, Robin Witschi (55.) kassierte sie.

In den bisherigen Spielen ist Egerkingen nicht aufgefallen mit einer besonders starken Offensive, beträgt der Tore-Schnitt doch 1.3. Das bedeutet, dass Egerkingen die fünftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 0.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Egerkingen reiht sich nach dem Spiel auf Rang 5 ein. Egerkingen hat bisher immer gewonnen, nämlich einmal.

Für Egerkingen geht es daheim gegen US Oltenese (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (3. September) (18.30 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

In der Tabelle liegt Olten weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Für Olten war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Olten spielt zum nächsten Mal auswärts gegen SC Fulenbach (Platz 7). Die Partie findet am Samstag (3. September) statt (18.00 Uhr, Bad, Fulenbach).

Telegramm: FC Olten - FC Egerkingen 2:4 (0:3) - Sportanlagen Kleinholz, Olten – Tore: 32. Arlind Rudaj 0:1. 38. Blendi Duraku 0:2. 41. Besnik Rudaj 0:3. 65. Maël Berger 0:4. 80. Vuk Milicevic 1:4. 86. Yilmaz Gültekin 2:4. – Olten: Felix Denzler, Hans Thalathara, Robin Witschi, Micha Steiner, Dardan Krasniqi, Dominik Bonfanti, Luca Stefanutti, Peyman Amani, Yilmaz Gültekin, Mirco Theus, Bleart Hasani. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Huy Tan Le, Erich Mathys, Fabian Wyss, Blendi Duraku, Jesse Noah von Arb, Sergey Yalama, Besnik Rudaj, Levin Gashi, Hanier Dario Ospina, Caua Marco Cristelli. – Verwarnungen: 55. Robin Witschi, 84. Kushtrim Rudaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.08.2022 21:52 Uhr.