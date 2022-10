4. Liga, Gruppe 3 Egerkingen beendet Niederlagenserie gegen Kestenholz – Arlind Rudaj trifft zum Sieg Sieg für Egerkingen nach fünf Niederlagen in Serie. Gegen Kestenholz gewinnt Egerkingen am Samstag zuhause 2:1. 24.10.2022, 01.16 Uhr

Der Siegtreffer für Egerkingen gelang Arlind Rudaj in der 77. Minute. In der 15. Minute hatte Huy Tan Le Egerkingen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kestenholz fiel in der 44. Minute durch Jan Gerber.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Egerkingen. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kestenholz, Angelo Costantini (61.) kassierte sie.

Die Tabellensituation hat sich für Egerkingen nicht verändert. Sechs Punkte bedeuten Rang 10. Egerkingen hat bisher zweimal gewonnen und fünfmal verloren. Egerkingen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Egerkingen auf fremdem Terrain mit seinem Tabellennachbarn FC Niederbipp (Platz 9) zu tun. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Kestenholz hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 8. Für Kestenholz ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Kestenholz gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel kriegt es Kestenholz in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Fulenbach (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.30 Uhr, St. Peter, Kestenholz).

Telegramm: FC Egerkingen - FC Kestenholz 2:1 (1:1) - Mühlematt, Egerkingen – Tore: 15. Huy Tan Le 1:0. 44. Jan Gerber 1:1. 77. Arlind Rudaj 2:1. – Egerkingen: Emilio Cocozza, Huy Tan Le, Kushtrim Rudaj, Fabian Wyss, Sergey Yalama, Alban Rudaj, Edjon Aliu, Daris Becic, Levin Gashi, Besnik Rudaj, Mario Catanzaro. – Kestenholz: Elia Thommen, Leon Bürgi, Jan Wolf, Claudio Matthias Wicki, Jérémy Frey, Noel Winiger, Luca Ialuna, Mischa Suter, Jan Gerber, Angelo Costantini, Nico Bürgi. – Verwarnungen: 40. Besnik Rudaj, 45. Alban Rudaj, 61. Kushtrim Rudaj, 61. Daris Becic, 61. Angelo Costantini, 90. Edin Fazlic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2022 01:13 Uhr.

