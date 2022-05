4. Liga, Gruppe 3 Dulliken verliert gegen Seriensieger Härkingen Härkingen setzt seine Siegesserie auch gegen Dulliken fort. Das 3:0 auswärts am 09.05.2022, 13.22 Uhr

(chm)

Sonntag

bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Serie.

Per Penalty traf Yves Liechti in der 38. Minute zur 1:0-Führung für Härkingen. Mit seinem Tor in der 63. Minute brachte Luca Studer Härkingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Reto Gutschier, der in der 81. Minute die Führung für Härkingen auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Härkingen erhielt: Sascha Studer (59.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Dulliken, Nicola Suter (59.) kassierte sie.

Dass Härkingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 18 Spielen hat Härkingen durchschnittlich 4.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Härkingen bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 18 Spielen 46 Punkte auf dem Konto. Für Härkingen ist es der neunte Sieg in Serie.

Härkingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Hägendorf (Platz 6). Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Dulliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 10. Nach zwei Siegen in Serie verliert Dulliken erstmals wieder.

Dulliken trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Kappel (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Lischmatt, Kappel).

Telegramm: FC Dulliken - FC Härkingen 0:3 (0:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 38. Yves Liechti (Penalty) 0:1.63. Luca Studer 0:2. 81. Reto Gutschier 0:3. – Dulliken: Marco Gisi, Mattia Röösli, Jan Schönbucher, Roland Hagmann, Nurettin Özdemir, Matavi Lötscher, Nicola Suter, Andrin Lütolf, Batuhan Karayel, Ennio D Onofrio, Davide Protopapa. – Härkingen: Daniel Krupop, Benjamin Zeltner, Dominik Bhend, Manuel Scuderi, Florian Büttiker, Adrian Schöpfer, Thierry Wyss, Marco Nünlist, Reto Gutschier, Sascha Studer, Yves Liechti. – Verwarnungen: 59. Nicola Suter, 59. Sascha Studer.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

