3. Liga Dulliken siegt im ersten Spiel gegen Flumenthal Dulliken siegt zuhause gegen Flumenthal: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:0. 22.08.2021, 15.13 Uhr

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: In der 17. Minute war es an Dario Zürcher, Dulliken 1:0 in Führung zu bringen. In der 30. Minute traf Dario Zürcher bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Dulliken.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Ceyhun Kangal (19.) und Josip Curic (45.) eine gelbe Karte. Flumenthal behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Tabelle steht Dulliken nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Dulliken trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Oensingen. Das Spiel findet am 28. August statt (17.30 Uhr, Bechburg, Oensingen).

In der Tabelle steht Flumenthal nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Flumenthal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Egerkingen. Das Spiel findet am 28. August statt (17.00 Uhr, Sportplatz Kressmatt, Flumenthal).

Telegramm: FC Dulliken - SC Flumenthal 2:0 (2:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 17. Dario Zürcher 1:0. 30. Dario Zürcher 2:0. – Dulliken: Leandro Zürcher, Nderim Gashi, Nilo Da Costa, Astrit Brahimi, Muhammed Celebi, Dario Zürcher, Seljami Hasani, Eldin Jusic, Ceyhun Kangal, Alfredo Esposito, Josip Curic. – Flumenthal: Colin Henzi, Marlon Bachl, David Huber, Reto Marti, Samuel Bosshardt, Christof Schönenberger, Veton Avduli, Ramazan Vejseli, Timo Grossenbacher, Ibrahim Hosain A Teyari, Daniel Gergely. – Verwarnungen: 19. Ceyhun Kangal, 45. Josip Curic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Hägendorf - FC Riedholz 2:5, FC Welschenrohr - FC Wangen b.O. 3:3, FC Oensingen - FC Winznau 4:2, FC Dulliken - SC Flumenthal 2:0, FC Egerkingen - FC Wangen a/A 1:5

Tabelle: 1. FC Wangen a/A 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Riedholz 1/3 (5:2), 3. FC Oensingen 1/3 (4:2), 4. FC Dulliken 1/3 (2:0), 5. FC Wangen b.O. 1/1 (3:3), 6. FC Welschenrohr 1/1 (3:3), 7. FC Däniken-Gretzenbach 0/0 (0:0), 8. FC Kestenholz 0/0 (0:0), 9. FC Winznau 1/0 (2:4), 10. SC Flumenthal 1/0 (0:2), 11. FC Hägendorf 1/0 (2:5), 12. FC Egerkingen 1/0 (1:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des SOFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 15:10 Uhr.