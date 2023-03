3. Liga, Gruppe 2 Dulliken siegt 3:2 im Spitzenspiel gegen Zuchwil – Siegtreffer in allerletzter Minute Das erstplatzierte Team Dulliken hat am Samstag im Duell zweier Topteams den drittklassierten Verein Zuchwil auswärts 3:2 besiegt. 26.03.2023, 18.44 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Dulliken das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 95. Minute war Ceyhun Kangal.

Igor Ranfaldi hatte davor in der 23. Minute zum 1:0 für Zuchwil getroffen. Gleichstand war in der 41. Minute hergestellt: Ceyhun Kangal traf für Dulliken. Ceyhun Kangal war es auch, der in der 44. Minute die 2:1-Führung für Dulliken herstellte. In der 93. Minute traf Tim Hess für Zuchwil zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Dulliken erhielten Adrian Annaheim (72.) und Nilo Da Costa (87.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Zuchwil erhielt: Tim Hess (77.)

Dass Dulliken viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 14 Spielen hat Dulliken durchschnittlich 3.3 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dulliken behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach 14 Spielen hat das Team 38 Punkte. Für Dulliken ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat sechsmal zuhause und sechsmal auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Dulliken gingen unentschieden aus.

Im nächsten Spiel trifft Dulliken auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Härkingen. Diese Begegnung findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Für Zuchwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 3. Zuchwil hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Zuchwil in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das neuntplatzierte FC Oensingen. Die Partie findet am Dienstag (28. März) statt (20.00 Uhr, Bechburg, Oensingen).

Telegramm: FC Zuchwil - FC Dulliken 2:3 (1:2) - Sportzentrum, Zuchwil – Tore: 23. Igor Ranfaldi 1:0. 41. Ceyhun Kangal 1:1. 44. Ceyhun Kangal 1:2. 93. Tim Hess 2:2. 95. Ceyhun Kangal 2:3. – Zuchwil: Dario Bannwart, Noe Loosli, Flavio Valadares Lopes, Tim Hess, Igor Ranfaldi, Marko Markovic, Ferhat Demiroglu, Anil Eren, Karanjot Dhillon, Oguzalp Baladin, Batuhan Baladin. – Dulliken: Zlatan Delic, Astrit Brahimi, Nilo Da Costa, Robin Schenk, Muhammed Celebi, Dario Zürcher, Danilo Esposito, Adrian Annaheim, Josip Curic, Ceyhun Kangal, William Guillen Concepcion. – Verwarnungen: 72. Adrian Annaheim, 77. Tim Hess, 87. Nilo Da Costa.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

