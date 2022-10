3. Liga, Gruppe 2 Dulliken setzt Siegesserie auch gegen Winznau fort Dulliken reiht Sieg an Sieg: Gegen Winznau hat das Team am Samstag bereits den siebten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1 29.10.2022, 21.42 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte William Guillen Concepcion für Dulliken. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Ceyhun Kangal sorgte in der 38. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dulliken. Dulliken erhöhte in der 83. Minute seine Führung durch Albin Duraku weiter auf 3:0. Den Schlussstand stellte Mike Keller in der 87. Minute her, als er für Winznau auf 1:3 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mike Keller von Winznau erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

Dass Dulliken viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen zwölf Spielen hat Dulliken durchschnittlich 3.5 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Winznau kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 34 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel (Rang 9).

Dulliken bleibt Leader: Die Mannschaft steht nach zwölf Spielen bei 34 Punkten. Dulliken hat bisher elfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Dulliken bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Deitingen. Diese Begegnung findet am 19. März statt (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Winznau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Winznau hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Winznau auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Härkingen (Platz 9) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 19. März (14.00 Uhr, Aesch, Härkingen).

Telegramm: FC Winznau - FC Dulliken 1:3 (0:2) - Sportplatz Grien, Winznau – Tore: 1. William Guillen Concepcion 0:1. 38. Ceyhun Kangal 0:2. 83. Albin Duraku 0:3. 87. Mike Keller 1:3. – Winznau: Luan Krasniqi, Mike Keller, Laurin Jäggi, Noah Wegmüller, Nicolas Kohler, Gianluca Comiotto, Jesper Noordijk, Gianluigi De Pascali, Cédric Frei, Luca Keller, Florian Markert. – Dulliken: Zlatan Delic, Tobia Gaffuri, Astrit Brahimi, Robin Schenk, Nilo Da Costa, Dario Zürcher, Florian Binder, Adrian Annaheim, William Guillen Concepcion, Albin Duraku, Ceyhun Kangal. – Verwarnungen: 77. Mike Keller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 21:40 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.