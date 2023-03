4. Liga, Gruppe 3 Dulliken setzt Siegesserie auch gegen Oltenese fort – Später Siegtreffer Dulliken reiht Sieg an Sieg: Gegen Oltenese hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1 26.03.2023, 10.17 Uhr

Dulliken geriet zunächst in Rückstand, als Paolo Gullotto in der 19. Minute die zwischenzeitliche Führung für Oltenese gelang. In der 40. Minute glich Dulliken jedoch aus und ging in der 88. Minute in Führung. Torschützen waren Ivan Giglietta und Nicola Meyer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Dulliken für Veli Özbek (89.) und Davide Protopapa (92.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oltenese, Rit Slishani (48.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Die total 20 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.4 Toren pro Match (Rang 2).

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 3. Für Dulliken ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Dulliken wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team SV Alpha, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 2. April statt (10.00 Uhr, Sportanlage Leinfeld, Trimbach).

Für Oltenese hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Oltenese hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Oltenese spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Egerkingen (Platz 10). Das Spiel findet am 1. April statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Dulliken - US Oltenese 2:1 (1:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 19. Paolo Gullotto 0:1. 40. Ivan Giglietta 1:1. 88. Nicola Meyer 2:1. – Dulliken: Mattia Röösli, Batuhan Karayel, Andrin Lütolf, Jonas Temperli, Nurettin Özdemir, Roland Hagmann, Mike Lang, Veli Özbek, Alexander Liu, Ivan Giglietta, Dylan Pascale. – Oltenese: Maurizio Simula, Salvatore Falco, Giovanni Jandiorio, Alban Krasniqi, Ardian Tmava, Brian Nyongesa, Paolo Gullotto, Elhan Murati, Ivo Propadalo, Tayfun Celebi, Dylan Polichetti. – Verwarnungen: 48. Rit Slishani, 89. Veli Özbek, 92. Davide Protopapa.

