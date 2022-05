Frauen 3. Liga Dulliken setzt Siegesserie auch gegen Attiswil fort Dulliken reiht Sieg an Sieg: Gegen Attiswil hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1 08.05.2022, 00.24 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Enya Brun in der 38. Minute. Sie traf für Dulliken zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dulliken stellte Tamara Vucenic in Minute 46 her. Lea Kämpf baute in der 48. Minute die Führung für Dulliken weiter aus (3:0).

Jirapha Buache baute in der 51. Minute die Führung für Dulliken weiter aus (4:0). Daniela Barbaro sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Attiswil: Sie traf in der 81. Minute zum 1:4

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 2).

Dulliken machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 29 Punkten auf Rang 3. Für Dulliken ist es der dritte Sieg in Serie.

Auf Dulliken wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Niederbipp b, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (20.00 Uhr, Niederfeld, Niederbipp).

Für Attiswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Attiswil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Attiswil in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Blustavia (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 14. Mai statt (20.00 Uhr, Sportplatz Lindenrain, Attiswil).

Telegramm: FC Dulliken - FC Attiswil 4:1 (1:0) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 38. Enya Brun 1:0. 46. Tamara Vucenic 2:0. 48. Lea Kämpf 3:0. 51. Jirapha Buache 4:0. 81. Daniela Barbaro 4:1. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Chantal Klingenstein, Anouk Bachofner, Mara Hagmann, Jirapha Buache, Yennifer Alvarez, Raphaela Lätt, Lea Kämpf, Tamara Vucenic, Tamara Mele. – Attiswil: Nina Jöri, Sarah Marti, Jana Guldimann, Patricia Steffen, Michelle Kurth, Fabienne Füri, Sarah Mateoniu, Jessica Altschul, Laura von Felten, Michelle Wenger, Daniela Barbaro. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

