3. Liga, Gruppe 1 Dulliken mit drei Punkten auswärts gegen Oensingen Das 3:1 auswärts gegen Oensingen ist der zweite Sieg im zweiten Spiel für Dulliken. 29.08.2021, 00.24 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Dario Zürcher für Dulliken. In der 24. Minute traf er zum 1:0. Dulliken baute die Führung in der 38. Minute (Alfredo Esposito) weiter aus (2:0). Luka Makulovic sorgte in der 57. Minute für Oensingen für den Anschlusstreffer zum 1:2. Das letzte Tor der Partie fiel in der 63. Minute, als Dario Zürcher die Führung für Dulliken auf 3:1 erhöhte.

Bei Oensingen erhielten Albin Demiraj (23.), Simon Saner (75.) und Eldin Dervisevic (88.) eine gelbe Karte. Bei Dulliken erhielten Albin Duraku (70.) und Josip Curic (75.) eine gelbe Karte.

Dulliken liegt nach Spiel 2 mit sechs Punkten auf Rang 1. Dulliken spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Winznau. Die Partie findet am 5. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Oensingen steht mit drei Punkten auf Rang 8. Oensingen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Egerkingen. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (19.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: FC Oensingen - FC Dulliken 1:3 (0:2) - Bechburg, Oensingen – Tore: 24. Dario Zürcher 0:1. 38. Alfredo Esposito 0:2. 57. Luka Makulovic 1:2. 63. Dario Zürcher 1:3. – Oensingen: Amer Bilalovic, Sandro Brunner, Livio Studer, Rinor Beqiri, Emrah Memisevic, Behar Bilalli, Emir Avdulovic, Albin Demiraj, Ahmet Mumdzic, Simon Saner, Eldin Dervisevic. – Dulliken: Zlatan Delic, Nderim Gashi, Nilo Da Costa, Dario Zürcher, Muhammed Celebi, Ceyhun Kangal, Seljami Hasani, Eldin Jusic, Josip Curic, Alfredo Esposito, Andrea Tocci. – Verwarnungen: 23. Albin Demiraj, 70. Albin Duraku, 75. Josip Curic, 75. Simon Saner, 88. Eldin Dervisevic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: SC Flumenthal - FC Egerkingen 6:1, FC Riedholz - FC Kestenholz 1:2, FC Oensingen - FC Dulliken 1:3, FC Wangen b.O. - FC Hägendorf 3:2

Tabelle: 1. FC Dulliken 2 Spiele/6 Punkte (5:1). 2. FC Wangen b.O. 2/4 (6:5), 3. FC Wangen a/A 1/3 (5:1), 4. FC Däniken-Gretzenbach 1/3 (1:0), 5. SC Flumenthal 2/3 (6:3), 6. FC Kestenholz 2/3 (2:2), 7. FC Riedholz 2/3 (6:4), 8. FC Oensingen 2/3 (5:5), 9. FC Welschenrohr 1/1 (3:3), 10. FC Winznau 1/0 (2:4), 11. FC Egerkingen 2/0 (2:11), 12. FC Hägendorf 2/0 (4:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2021 00:21 Uhr.