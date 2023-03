4. Liga, Gruppe 3 Dulliken lässt sich von Olten kein Bein stellen Dulliken holt gegen Olten auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenfünfte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 6:1. 20.03.2023, 00.24 Uhr

Schon früh setzte Dulliken dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 5. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 4:1 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dulliken noch auf 6:1.

Olten war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 25. Minute zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Torschützen für Dulliken waren: Alexander Liu (2 Treffer), Veli Özbek (1 Treffer), Roland Hagmann (1 Treffer), Nicola Meyer (1 Treffer) und Andrin Lütolf (1 Treffer). Einziger Torschütze für Olten war: Mirco Theus (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Giglietta von Dulliken erhielt in der 60. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Zahlreiche Gegentore sind für Olten ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 49 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.8 Toren pro Spiel (Rang 11).

Die Tabellensituation bleibt für Dulliken unverändert. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 5. Für Dulliken ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Dulliken wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team US Oltenese, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 25. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Ey, Dulliken).

Für Olten hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 11. Olten hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Neun Spiele gingen verloren.

Olten trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Egerkingen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 28. März (20.00 Uhr, Mühlematt, Egerkingen).

Telegramm: FC Olten - FC Dulliken 1:6 (1:4) - Sportplatz Kleinholz, Olten – Tore: 5. Roland Hagmann 0:1. 18. Alexander Liu 0:2. 20. Andrin Lütolf 0:3. 25. Mirco Theus 1:3. 32. Veli Özbek 1:4. 69. Alexander Liu 1:5. 78. Nicola Meyer 1:6. – Olten: Albin Blatter, Patrick Schweizer, Robin Witschi, Peyman Amani, Tobias Fritschi, Volkan Inler, Mirco Theus, Yilmaz Gültekin, David Daka, Maik Stephan Firus, Philippe Ze. – Dulliken: Batuhan Karayel, Andrin Lütolf, Jonas Temperli, Nurettin Özdemir, Roland Hagmann, Mike Lang, Yves Baumann, Veli Özbek, Nicola Meyer, Alexander Liu, Dylan Pascale. – Verwarnungen: 60. Ivan Giglietta.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

