4. Liga, Gruppe 3 - Dulliken gewinnt klar gegen Kappel

Brandserie im Wasseramt Obergerlafingen: Wieder stehen zwei Gebäude in Flammen - war es erneut der Feuerteufel?

In der Nacht auf Sonntag hat es bei Kriegstetten im Bezirk Wasseramt wieder gebrannt. Diesmal waren eine Schreinerei und eine Lagerhalle in Obergerlafingen betroffen. Die Feuerwehren sowie die Polizei standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz. In der Nacht vorher brannte bereits ein Bauernhof.