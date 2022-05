Frauen 3. Liga Dulliken bezwingt Blustavia – Jessica Koch trifft zum Sieg Dulliken gewinnt am Samstag zuhause gegen Blustavia 2:1. 30.05.2022, 00.21 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 16 Minuten: Das erste Tor der Partie erzielte Egzona Osmani für Blustavia. In der 29. Minute traf sie zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 43. Minute zum Ausgleich für Dulliken. Tamara Vucenic verwandelte erfolgreich. Jessica Koch sorgte in der 45. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Dulliken. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Dulliken zu den Besten: Total liess das Team 31 Tore in 19 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.6 Toren pro Spiel (Rang 3).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Dulliken. Mit 32 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Dulliken hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Dulliken geht es auswärts gegen FC Grenchen 15 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am 11. Juni statt (19.30 Uhr, Stadion Brühl, Grenchen).

Nach der Niederlage büsst Blustavia einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 30 Punkten auf Rang 5. Blustavia hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Blustavia tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Fortuna Olten an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 11. Juni statt (17.30 Uhr, Mittleres Brühl, Solothurn).

Telegramm: FC Dulliken - SC Blustavia 2:1 (2:1) - Sportanlage Ey, Dulliken – Tore: 29. Egzona Osmani 0:1. 43. Tamara Vucenic (Penalty) 1:1.45. Jessica Koch 2:1. – Dulliken: Laura Pelosi, Tabea Kaiser, Mara Hagmann, Raphaela Lätt, Lara Steg, Lea Kämpf, Lenka Machakova, Yennifer Alvarez, Julia Amsler, Alice Mazzoleni, Tamara Mele. – Blustavia: Bianca Capol, Cora Hodler, Marija Torlakovic, Paula Lätt, Tania Eng, Valentina Jäggi, Lea Fischer, Ladina Schaller, Anna Niggeler, Alessia Hürlimann, Egzona Osmani. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

