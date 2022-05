4. Liga, Gruppe 2 Deutlicher Sieg für Mümliswil gegen Subingen Mümliswil behielt im Spiel gegen Subingen am Dienstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:0. 04.05.2022, 20.08 Uhr

In der 13. Minute war es an Fabian Bader, Mümliswil 1:0 in Führung zu bringen. Mümliswil baute die Führung in der 27. Minute (Sebastian Gisler) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Bader in der 54. Minute, als er für Mümliswil zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Keine Änderung in der Tabelle für Mümliswil: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 6. Mümliswil hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mümliswil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Klus-Balsthal (Platz 10). Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (19.00 Uhr, Sportplatz Moos, Balsthal).

Für Subingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 5. Subingen hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Subingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Welschenrohr (Platz 7). Die Partie findet am Samstag (7. Mai) statt (19.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Telegramm: FC Mümliswil - FC Subingen 3:0 (2:0) - Brühl, Mümliswil – Tore: 13. Fabian Bader 1:0. 27. Sebastian Gisler 2:0. 54. Fabian Bader 3:0. – Mümliswil: Fabio Gradwohl, Cédric Gisler, Damian Ackermann, Roger Wehrli, Fabian Bader, Dominik Nussbaumer, Christian Wehrli, Christian Bader, Sebastian Gisler, Mirco Eggenschwiler, Lars Probst. – Subingen: Tim Stampfli, Gianluca Ferrante, Luca Huber, Simon Zimmermann, Daniel Flury, Noah Jordan, Marc Ziegler, Tim Baranyai, Benedikt Nützi, Michael Balmer, Eric Aloisi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

