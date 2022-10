2. Liga Deutlicher Sieg für Iliria gegen Olten – Siegesserie von Olten gebrochen Iliria gewinnt am Sonntag zuhause gegen Olten 5:0. 03.10.2022, 21.54 Uhr

(chm)

Fitim Sadriji erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Iliria. Mattia Sasso erhöhte in der 30. Minute zur 2:0-Führung für Iliria. Nazim Elezi baute in der 39. Minute die Führung für Iliria weiter aus (3:0).

Iliria erhöhte in der 46. Minute seine Führung durch Alban Jahiu weiter auf 4:0. Nazim Elezi schoss das 5:0 (93. Minute) für Iliria und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kennedy Joao von Olten erhielt in der 70. Minute die gelbe Karte.

Iliria hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.6 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Iliria machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Iliria hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Iliria tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Subingen an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am Mittwoch (5. Oktober) statt (20.00 Uhr, Affolter, Subingen).

Nach der Niederlage büsst Olten zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Olten hat bisher viermal gewonnen und dreimal verloren.

Olten spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bellach (Platz 9). Das Spiel findet am Mittwoch (5. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Kleinholz, Olten).

Telegramm: FC Iliria - FC Olten 5:0 (4:0) - Mittleres Brühl, Solothurn – Tore: 21. Fitim Sadriji 1:0. 30. Mattia Sasso 2:0. 39. Nazim Elezi 3:0. 46. Alban Jahiu 4:0. 93. Nazim Elezi 5:0. – Iliria: Nicola Trittibach, Burim Raimi, Eron Selimi, Alban Jahiu, Dasnim Sulejmani, Mattia Sasso, Klevis Haziri, Egzon Ajeti, Riad Agushi, Nazim Elezi, Fitim Sadriji. – Olten: Thomas Husi, Wayne Corti, Edmilson Dionato Fernandes, Fidan Krasniqi, Erlion Pirku, Danilo Esposito, Sandro Iandiorio, Giovanni Gerardi, Kennedy Joao, Xaver Meyer, Hazir Zenuni. – Verwarnungen: 70. Kennedy Joao.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2022 11:29 Uhr.

