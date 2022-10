2. Liga Deutlicher Pflichtsieg für Härkingen gegen Hägendorf Härkingen holt gegen Hägendorf auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellendritte gewinnt am Sonntag gegen den Tabellenelften 4:0. 10.10.2022, 03.20 Uhr

Thierry Wyss brachte Härkingen 1:0 in Führung (44. Minute). Ralf Wyss erhöhte in der 48. Minute zur 2:0-Führung für Härkingen. Härkingen erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Yanick Oumaray weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Tim Büttiker in der 86. Minute, als er für Härkingen zum 4:0 traf.

Hägendorf kassierte vier gelbe Karten. Härkingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

In der Defensive hat Härkingen in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 1.1 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 22 erzielten Toren Rang 4.

Zahlreiche Gegentore sind für Hägendorf ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 23 Tore in neun Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 11).

Härkingen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 2. Härkingen hat bisher sechsmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Härkingen bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Lommiswil. Diese Begegnung findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Aesch, Härkingen).

Nach der Niederlage büsst Hägendorf einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit fünf Punkten auf Rang 12. Hägendorf hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hägendorf auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Lommiswil. Das Spiel findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Neufeld, Bettlach).

Telegramm: FC Hägendorf - FC Härkingen 0:4 (0:1) - Breite, Hägendorf – Tore: 44. Thierry Wyss 0:1. 48. Ralf Wyss 0:2. 67. Yanick Oumaray 0:3. 86. Tim Büttiker 0:4. – Hägendorf: Yannis Hauenstein, Claude Keller, Driton Hasani, Yannig Fiechter, Dominik Schalt, Jan Zimmerli, Fabio Bärlocher, Blerim Hasani, Livio Furrer, Noah Kurmann, Dominik Willimann. – Härkingen: Daniel Lisser, Manuel Müller, Thierry Wyss, Mario Stecher, Tobias Heutschi, Tim Büttiker, Ralf Wyss, Jan Marti, Silvan Gasser, Yanick Oumaray, Jan Büttiker. – Verwarnungen: 35. Claude Keller, 64. Yannig Fiechter, 71. Dominik Schalt, 71. Sandro Schalt.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Solothurner Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 10.10.2022 03:17 Uhr.

